Atención jóvenes asturianos: las obras de otros 48 pisos de alquiler asequible, a punto de comenzar

La Consejería de Ordenación, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias comenzará en septiembre la construcción de las 48 viviendas de alquiler para jóvenes proyectadas en Pola de Laviana, en el denominado "parque" de la calle Alfonso Camín.

Este lunes, 11 de agosto, el Ayuntamiento de Laviana otorgó la licencia de obras a la Consejería de Vivienda, que dirige Ovidio Zapico, para dar luz verde a la construcción de los nuevos pisos. Desde el Principado se tiene previsto agilizar al máximo posible los trámites pendientes, para que de esta forma los trabajos empiecen el próximo mes de septiembre.

Las obras ya están adjudicadas a la empresa Boprisa, con una inversión ligeramente superior a los 6 millones, en concreto 6.082.222 euros. El proyecto contempla la construcción de 48 viviendas, en una parcela de 1.126 metros cuadrados emplazada en el conocido como "parque" de la calle Alfonso Camín, junto al paseo fluvial y al nuevo parking del centro de Pola de Laviana, también muy cerca del colegio público Elena Sánchez Tamargo.

Dos de las viviendas que se van a construir estarán adaptadas a personas con discapacidad. El edificio tendrá dos accesos a un único portal cerrado. Todos los pisos, los 48, se destinarán a "alquiler asequible", prioritariamente para jóvenes.

Distribución

En el sótano del inmueble también se habilitarán 38 plazas de garaje, además de otras 4 para motos. El edificio tendrá 48 trasteros, uno para cada vivienda, y cuartos comunitarios. La distribución de los pisos por plantas será la siguiente: desde el primero y hasta el cuarto, habrá doce viviendas, de ellas diez de dos dormitorios; una de una sola habitación y un último piso de tres habitaciones. En total, 40 de los pisos serán de dos dormitorios, cuatro de una sola y otros cuatro tendrán tres habitaciones.

La construcción de las viviendas de alquiler de Pola de Laviana se suman a las que ya están en marcha en La Felguera. En este caso, se trata de 60 pisos, cuyos trabajos se iniciaron en el mes de junio. La inversión realizada por Vivienda en este caso llega a los 7,8 millones.