Carlos Cuesta acerca el mar y sus embarcaciones a Laviana

La exposición se inaugura el próximo jueves 14 de agosto a las 18.00 horas y se podrá ver hasta el 26 de septiembre, antes de viajar por el resto de concejos asturianos

Carlos Cuesta observa una de sus fotografías en &quot;emBARCA2&quot;

Carlos Cuesta observa una de sus fotografías en "emBARCA2" / LNE

Javier Canal

Pola de Laviana

Laviana se asoma a los puertos asturianos con la nueva exposición de Carlos Cuesta. El periodista inaugura una muestra fotográfica el próximo jueves 14 a las 18.00 horas en el Cidan que rinde tributo a las pequeñas embarcaciones amarradas en los puertos de Asturias.

La exposición se titula "Embarca2" e incluye una selección de veintiocho imágenes capturadas con el teléfono móvil durante el último año. "Las barcas son iconos de vida y esperanza", señala el autor, que llevará su trabajo a otros concejos de la región.

Hasta el 26 de septiembre el Cidan acogerá una muestra que busca conectar las embarcaciones con cada visitante a través de los sentimientos que les genere cada fotografía. "Cada barca, cada lancha y cada chalana son un oráculo de imágenes, sentimientos y belleza. Se trata de un viaje cercano de pescadores intrépidos a ese mar universal", indica Cuesta.

El autor busca transmitir todo el simbolismo de las pequeñas embarcaciones, llenas de color, que "dan mucho ambiente y estética" a la región. Todo ello a través de fotos "sencillas, pero hechas con sentimiento" para llevar a todos los visitantes de paseo por los puertos asturianos.

