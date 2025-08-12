Laviana huele a fiesta: así será la programación de Nuestra Señora del Otero que empieza este miércoles

Pola de Laviana tiene ya las celebraciones de Nuestra Señora del Otero a la vuelta de la esquina: ya huele a fiestas. Desde este miércoles 13, y hasta el lunes 18, la Pola vibrará con todo tipo de actividades culturales, musicales y religiosas.

El miércoles, a las 10.00, habrá ruta BTT para jóvenes. A las 18.30 tendrá lugar en la Casa de la Cultura el concierto de Lourdes Pastor; y a su conclusión, sobre las 20.00, en la plaza del Ayuntamiento, toda fiesta tiene su pregón. En el caso de las de la Pola, el pregonero será Salvador Ondó, campeón y maestro de escanciadores, uno de los principales embajadores de la sidra asturiana, cuya cultura fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad este pasado invierno. Por la noche, la música la pondrá Astur DJ.

Salva Ondó. / Irma Coll­n

El jueves 14 es el día de la tradición, con la gran procesión nocturna. Antes, a las 11.00, habrá ruta etnográfica por El Navaliegu, y a las 18.00 se inaugurará la exposición fotográfica de Carlos Cuesta "Embarca2". A partir de las 21.00 saldrá la procesión, desde la ermita del Otero, pasando por las principales calles hasta llegar a la iglesia parroquial. A medianoche, la verbena contará con la orquesta "Galilea" y Astur DJ.

Ya el viernes 15, por la mañana, se devolverá a la Virgen del Otero a su santuario. A las 13.00 actuará la Banda de Música y a medianoche, baile con la orquesta "Assia" y Astur DJ.

Assia, en una actuación en Gijón. / Juan Plaza

Fin de semana y lunes

El sábado es el día de las motos y el rock. A las 10.00, empieza una concentración motera (hasta las 12.45); a esa hora, folclore con el grupo "Virgen del Otero"; y a las 19.00, tarde de rock, con cinco grupos.

El domingo 17 se iniciará a las 11.00, con la ruta teatralizada "La aldea perdida". La estrella de la jornada será el gran parque acuático hinchable instalado en la Avenida, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00.

Parque acuático hinchable instalado en Laviana en 2022. / LNE

Para el lunes 18 queda la gran jira al "prau" de La Chalana, en la que como cada año se esperan miles de romeros.