Comisiones Obreras solicita al Principado que se arregle el ascensor de la residencia del ERA en Laviana

La sección sindical de CCOO del ERA denuncia la falta de sensibilidad y previsión para solucionar la falta de un ascensor en la residencia de Laviana que permita el traslado ágil de los residentes.

Desde el sindicato afirman que la falta de este servicio esencial está generando graves inconvenientes, por ser un centro con personas vulnerables y con movilidad reducida. También consideran que se está vulnerando el derecho de accesibilidad de los residentes, además de suponer un riesgo y un aumento de carga de trabajo para el personal.

En este momento hay un ascensor que está operativo. Sin embargo, el problema es que en este elevador no caben camillas para hacer los traslados al hospital u otro tipo de movilización que conlleve hacer uso de él.

Además, señalan que lleva mucho tiempo estropeándose y con deficiencias. Asimismo, también indican que en estos momentos Industria lo tiene paralizado y que se está a la espera de su respuesta para ponerlo de nuevo en marcha.

Desde CCOO entienden que se puedan producir incidencias técnicas de este tipo, pero alertan que es inadmisible la demora en la reparación, ya que está afectando al día a día del personal.

Por ello, solicitan a la Gerencia del ERA, o en su caso a la Consejería que corresponda, para que se actúe con carácter urgente para subsanar los problemas que tiene el ascensor o sustituirlo por uno nuevo.