Salva Ondó, pregonero de las fiestas de Laviana y maestro escanciador: "Quiero devolver a Asturias todo lo que me ha dado estos años"

Salvador Ondó ha sido nombrado este año ha sido nombrado pregonero de las fiestas de Nuestra Señora del Otero de Pola de Laviana. Ha sido mejor escanciador de Asturias en seis ocasiones y fruto de su experiencia escribiró el libro "La sidra. ADN asturiano que diferencia con el resto del mundo". Es uno de los embajaores de la cultura sidrera, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, tanto en el Principado como fuera. Siendo un niño llegó a Pola de Laviana.

Lo primero de todo, ¿qué supone para usted ser pregonero en Laviana?

Es un reconocimiento muy importante porque no me lo esperaba. Yo creo que se están haciendo bien las cosas y la gente lo va reconociendo. Es una alegría y una satisfacción muy grande. Después de todo lo que pasa uno, la recompensa llega y las cosas bien hechas acaban dando sus frutos.

¿Tiene ya pensado lo que va a decirle a los lavianeses?

En el público habrá figuras que fueron importantes para mí y a las que quiero darles las gracias por lo que hicieron conmigo y el apoyo que me dieron. Todo lo que he conseguido a día de hoy es gracias a ellos. También había pensado, cuando acabe el pregón, echarles algún culín así para arrancar las fiestas.

¿Qué recuerdo tiene de las fiestas de Laviana de cuándo era más joven?

Siempre eran las típicas fiestas donde podías salir y te pillaba en una época cuando eras más joven que quedabas con los amigos y andabas por ahí con los perdigones, la pelota... No había prácticamente peligro de nada y todo el mundo se conocía, pues andábamos por ahí de noche y te permitían llegar un poco más tarde. Además, poco a poco te ibas integrando. Porque cuando están de comedia es donde se ve realmente cómo son las personas.

¿Ha recibido muchas muestras de cariño?

He tenido muchas felicitaciones de la gente por mis redes sociales y veo mucha ilusión. El otro día estuvimos en casa reflexionando y es de agradecer el que tengan en cuenta y te valoren. Ser un referente para ellos y para muchos chavales que te admiran.

Con 17 años se convirtió en campeón del mundo de karate de cuerpo a cuerpo en Cardiff, ¿cómo vivió aquello?.

Yo empecé con 13 años a competir en karate. Y en cuatro años fui campeón del mundo. Por eso durante el pregón quiero agradecer a Rufo, que fue mi entrenador, por todo lo que me enseñó. Fue una proeza. Para lograrlo tienes que pelear primero a nivel local en una competición en La Felguera. Luego ir al regional y ganar el campeonato de Asturias. Pegarte a nivel nacional para coger tablas y, a los cuatro años, plantarse en Gales en un campeonato del mundo donde estábamos 69 países a pelear y quedar primero. Yo tenía claro que había que trabajar fuerte había que ir quitando las fallas que tiene cada uno. Y esa es mi filosofía de vida para seguir adelante.

¿Cómo la aplica en el mundo del escanciado?

Para mí, el objetivo nuestro no es solo formar escanciadores técnicamente, sino que tengan un conocimiento profundo. Formamos a más de 200 escanciadores y el objetivo es acercarlo a la gente joven para enseñarles. Es la pata coja que tiene Asturias ahora mismo porque no hay escanciadores y creo que la labor que tenemos que hacer los que venimos de abajo es la de sumar y dejarnos de tonterías.

¿Esto ha cambiado su manera de afrontar los concursos?

Desde el 2023, cuando se me quitó el campeonato, enfoqué la competición de otra manera. Ahora para mí es un hobby que si gano, gano y si pierdo, pierdo. Que la gente diga lo que quiera. En la vida, si coges basura, esta te va a saltar a la cara. Lo importante es cuando encuentras gente que te habla y ves que merece la pena ir con ellos de la mano para mejorar y sumar. Por eso cada triunfo de los chavales que formamos lo vivo yo más que ellos. Para mí es la máxima satisfacción porque veo a chicos que no sabían coger la botella quedando ahora entre los mejores. Con ellos me siento más realizado y voy por la vida de otra manera. Hace 20 años yo quería ser campeón, pero ahora mi meta personal es empezar a sacar escanciadores y devolver a Asturias todo lo que me ha dado todos estos años.

n