Últimas horas para participar en la gran fiesta del Nalón: este jueves 14, fecha límite para bajar el Descenso Folklórico

Los más rezagados todavía pueden apuntarse para participar en la gran fiesta del Descenso Folklórico del Nalón en Laviana. El plazo se termina hoy jueves, 14 de agosto. Ya hay confirmada la participación de 41 peñas, también su orden de salida el día del desfile: encabezará la comitiva el grupo Tilla, que luchará por el premio infantil (la Soperina) junto a la peña Flipaos. La última embarcación será la de la localidad de El Condao.

Las personas que quieran apuntarse al Descenso y todavía no lo han hecho pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: descenso.laviana@gmail.com, o llamar por teléfono al 610 738 854. Serán informados de las peñas que todavía pueden completar su participación, y la forma de contactar con ellas y formar así parte de la gran familia del Descenso Folklórico.

La gran "folixa" fluvial, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, se celebrará el próximo sábado 23 de agosto. Paralelamente, tendrá lugar el festival musical y cultural asociado a la fiesta, el "Regodón", que tendrá lugar entre los días 21 (con la actuación de "Los Berrones) y 24 de agosto. Otros artistas que pasarán por el escenario son Grison o "Manny Calavera".