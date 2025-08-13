Últimas horas para participar en la gran fiesta del Nalón: este jueves 14, fecha límite para bajar el Descenso Folklórico
La fiesta del día 23 ya tiene orden: empezará con la peña Tilla y terminará con El Condao, 41 embarcaciones
L. Díaz
Los más rezagados todavía pueden apuntarse para participar en la gran fiesta del Descenso Folklórico del Nalón en Laviana. El plazo se termina hoy jueves, 14 de agosto. Ya hay confirmada la participación de 41 peñas, también su orden de salida el día del desfile: encabezará la comitiva el grupo Tilla, que luchará por el premio infantil (la Soperina) junto a la peña Flipaos. La última embarcación será la de la localidad de El Condao.
Las personas que quieran apuntarse al Descenso y todavía no lo han hecho pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: descenso.laviana@gmail.com, o llamar por teléfono al 610 738 854. Serán informados de las peñas que todavía pueden completar su participación, y la forma de contactar con ellas y formar así parte de la gran familia del Descenso Folklórico.
La gran "folixa" fluvial, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, se celebrará el próximo sábado 23 de agosto. Paralelamente, tendrá lugar el festival musical y cultural asociado a la fiesta, el "Regodón", que tendrá lugar entre los días 21 (con la actuación de "Los Berrones) y 24 de agosto. Otros artistas que pasarán por el escenario son Grison o "Manny Calavera".
- Un nuevo contratiempo para las nuevas piscinas de Langreo: El concurso para el estudio geotécnico queda desierto
- Buscan a una mujer de 35 años desaparecida en Langreo
- Salva Ondó, pregonero de las fiestas de Laviana y maestro escanciador: 'Quiero devolver a Asturias todo lo que me ha dado estos años
- Fallece en Mieres el doctor Antonio Pineda, el 'mediquín', a los 78 años de edad
- El sindicalista incombustible: el medio siglo de Víctor Fernández luchando por la minería
- La Vuelta a España se ilustra en Mieres: el joven Saúl de la Rosa se encarga de toda la cartelería de la gran ronda ciclista
- Laviana quiere tener al próximo Tony Hawk: esta será la nueva instalación deportiva que tendrá el concejo
- Laviana huele a fiesta: así será la programación de Nuestra Señora del Otero que empieza este miércoles