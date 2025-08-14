El Deportivo Laviana, a mantener el orgullo asturiano en el fútbol sala: ya tiene calendario en 2.ªB

El Deportivo Laviana, el equipo de fútbol sala de hace que el deporte del concejo tenga representación en categoría nacional esta teomporada (2.ªB) ya conoce su calendario y a sus rivales en esta nueva e ilusionante campaña. El primer partido de la temporada será el 13 de septiembre, debutando en casa, en el polideportivo de la Pola, ante el River Zamora.

El resto de rivales en el Grupo I de la categoría de bronce del fútbol sala español serán O Esteo (de A Coruña); Tierno Galván (Valladolid); Salamanca Dehesa Grande; Coruxo (Pontevedra); Adamo Xove (Betanzos, A Coruña); Concello de Bergonte (Lugo); Caja Rural Benavente (Zamora); Duran Albense (Alba de Torres, Salamanca); Forma-T Villalba (Lugo); Lugo Sala; Noia Portus Apostoli B (A Coruña); Estellae Leis Pontevedra; Coruña Fútbol Sala y Deporcyl Guardo (Palencia).

En total, nueve rivales gallegos y seis castellanoleoneses para el equipo de Pola de Laviana, el único asturiano en la categoría, que inició sus entrenamientos de pretemporada este pasado lunes 11 de agosto.

El equipo mantiene gran parte del bloque que consiguió el ascenso, por delante del Avilés Sport. Se renovó a la columna vertebral de la escuadra lavianesa, empezando por el máximo goleador del año pasado en Tercera, Íñigo Coto (73 goles). Siguen Pelayo Álvarez, Fernando Fernández, Berto Ruso, Ramón Álvarez, Manuel Pérez, Sergio Martínez y los porteros Saúl Begega y Miguel García. Las caras nuevas son Manel González (Siero), José Manuel (Alto Aller), Pelayo Valles (San Cucao) y Diego López (Lugones Rangers).

También se cuenta con nuevo entrenador, un viejo conocido del fútbol sala asturiano como es Javier Aramburu.

Socios

El equipo prosigue con la campaña de captación de socios. Por 25 euros "podrás disfrutar de todos los partidos del equipo en la nueva andadura en categoría nacional, y de todos los equipos del Deportivo Laviana, sin pagar entrada". Además, al ser socio "nos ayudarás a seguir creciendo". Los interesados pueden apuntarse en el Bar Cuévanu, en la plaza del Ayuntamiento de Laviana.