Laviana, fiel a la Virgen del Otero: una multitud celebra el acto más tradicional de las fiestas de la Pola

Laviana acompañó este jueves a la Virgen del Otero en su gran día de fiesta. La tradicional procesión nocturna congregó a cientos, puede decirse que a miles de fieles, muchos de ellos portadores de velas que iluminaron el recorrido de la patrona hasta la iglesia parroquial, donde se ofició la misa. La banda municipal acompañó a la imagen: música y fervor generaron un emotivo ambiente en una de las noches del año que los lavianeses esperan con más ansia.

Antes del inicio de la procesión, Luis Fernández, párroco de Laviana, resumía el sentir generalizado de los asistentes. "Hoy es el día más importante para toda la gente de Laviana, incluso la gente que no vive aquí viene a acompañar a la Virgen", señaló, para añadir a continuación: "Es una de las tradiciones más multitudinarias de Asturias porque les recuerda a cuando venían de pequeños".

El recorrido se inició en el santuario del Otero, en cuyas inmediaciones se concentraron numerosos fieles para acompañar a la Virgen en su camino a la iglesia. Desde allí hasta el templo, las velas iluminaron el camino y varios lavianeses se sumaron a la procesión en la plaza La Pontona. También se sumaron los estandartes de los Misterios del Rosario y la imagen pequeña que llevan los niños del catecismo. Al concluir la procesión se celebraría la misa; la tradición dicta que sea un sacerdote invitado el que la oficie, y este año el encargo recayó sobre Ángel Vilaboa, sacerdote que actualmente está completando sus estudios de Filosofía en Roma.

A medianoche llegó la fiesta con la segunda verbena amenizada por la orquesta "Galilea" y DJ Astur.

Programa

Las fiestas de Nuestra Señora del Otero continúan hoy. Habrá, de nuevo, misa a partir de las 11.30 horas. A la conclusión de la celebración litúrgica, sobre las 12.30 horas, se subirá de nuevo a la Virgen hasta el santuario del Otero.

A las 20.00 horas vuelven los atardeceres musicales con Jassean y Dos en los Jardines Palacio Valdés, y a medianoche empieza otra verbena, en este caso con la actuación de la orquesta "Assia" y de nuevo con DJ Astur.

El sábado rugirán las motos. Se celebrará, de 10.00 a 12.45 horas la vigésima concentración de motos clásicas en la plaza del Ayuntamiento. El domingo habrá un gran parque acuático hinchable en la plaza del Ayuntamiento y en la Avenida de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y el lunes se pondrá el broche final con la jira en el Prau de la Chalana.