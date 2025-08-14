Salva Ondó: "Laviana me lo ha dado todo, la llevo allá por donde voy"

El maestro de escanciadores, seis veces elegido mejor escanciador de Asturias, Salvador Ondó, dio ayer luz verde con su pregón al inicio de las fiestas de Nuestra Señora del Otero, en un acto en el que también actuaron los integrantes de la Banda de Gaitas de Candás. Ondó dejó claro, en un emotivo pregón, que "Laviana me lo ha dado todo, y por eso la llevo allá por donde voy".

El pregonero, escanciando. / LNE

Previamente, las fiestas ya habían vivido varias actividades. Por la mañana, una ruta infantil y juvenil en bicicleta. Por la tarde, en la Casa de Cultura, el concierto de la cantante Lourdes Pastor.

La ruta BTT infantil con la que se abrió la programación.

Hoy jueves será la jornada grande de las celebraciones, la más esperada por los fieles lavianeses. A las 21.00 comenzará la tradicional procesión nocturna de Nuestra Señora del Otero, que traslada su efigie desde el santuario del Otero hasta la iglesia parroquial, recorriendo las principales calles del centro de Pola de Laviana. Un acto que cada año reúne a miles de personas. Previamente, a las 11.00 hay ruta etnográfica por El Navaliegu y a las 18.000 inauguración en el Cidan de la exposición fotográfica de Carlos Cuesta. A medianoche, la música la pondrá la orquesta "Galilea" y Astur DJ.

El viernes actuará la orquesta "Assia", el sábado habrá motos y festival rock, el domingo parque acuático y el lunes, la gran jira, el otro acto multitudinario de los festejos del Otero.