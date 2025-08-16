Un Descenso Folklórico del Nalón de récord: habrá más participantes que nunca, 7.200 en 41 embarcaciones

El Descenso Folklórico del Nalón, que se celebra el próximo 23 de agosto, batirá de nuevo su récord de participación, establecido ya el año pasado con 7.000 personas. Y es que, tal y como han confirmado desde la organización de la fiesta, para la «folixa» fluvial de Laviana hay apuntados, en esta nueva edición, 7.200 navegantes, que acompañarán a las 41 embarcaciones pertenecientes a las peñas participantes.

El Descenso Folklórico del Nalón batirá récords con 7.200 «navegantes»

Roberto Morán, presidente de Llavianeses pol Descesu, la asociación que organiza la fiesta junto al Ayuntamiento, explicaba que «esta va a ser una edición de récord». Hay «7.200 personas inscritas» y 41 peñas. Se supera así incluso la enorme participación del año pasado, cuando ya se había disparado el número de personas participantes en la fiesta, que recorre las principales calles de Pola de Laviana, llega a Puente d’Arcu y se adentra en las aguas del río Nalón hasta llegar al «prau» de La Chalana.

El desfile, como en estos últimos años, saldrá a las 15.00 horas de la zona centro de la Pola. Antes, desde las 10.30, habrá un «parque cerrado»: todas las embarcaciones podrán ser contempladas de cerca por los visitantes –el año pasado hubo cerca de 40.000–. Las carrozas tendrán que superar un arco, que delimita sus dimensiones máximas: 3,2 metros de ancho, 5 metros de alto. «La gente que quiera ver las embarcaciones, aquí tiene una buena oportunidad», subrayó Roberto Morán.

El orden del desfile ya está también definido. Las peñas infantiles «Tilla» y «Flipaos» serán los primeros en salir, seguidos de «Mayaos» y «FLT». Las la tres últimas carrozas serán las de las peñas «Destintaos», «Retriñón» y «El Condao».

Festival Regodón

Paralelamente a la fiesta del Descenso, se celebrará entre los días 21 y 24 de agosto, en el recinto que se habilitará en el parque de Pola de Lavian, el festival musical, cultural y gastronómico «Regodón», que cumple su segunda edición tras la buena acogida del año pasado.

El jueves 21, el recinto se abrirá a las 18.00, junto con el «Pozo Creativo», el mercado del «talento que florece en Asturias», con puestos de moda, ilustración, arte impreso, diseño o fotografía. A las 20.00 será la primera actuación musical, con los sones tradicionales de «Los Gascones». A las 21.00 tendrá lugar el pregón, que pronunciarán integrantes de una de las peñas más veteranas del Descenso, la peña «Cuélebre». A las 21.30 volverán «Los Gascones», y a continuación, el grupo «A3». El plato fuerte musical del jueves se servirá desde la medianoche. «Los Berrones», mítico grupo lavianés, pondrán a bailar y saltar a todo el público con éxitos como «Calcar na tená» o «Chacho».

El viernes 22, el recinto y el Pozo Creativo abrirán de nuevo a las 18.00. A esa hora también se organizarán juegos infantiles. A las 20.30 empieza la música con «Juanillous», a continuación los «Blues Probes», y a medianoche, el espectáculo entre musical y humorístico del televisivo Grison, de «La Revuelta».

Ya el sábado, el día del Descenso, el recinto abre a mediodía, con sus puestos de comida. A las 23.00 será la entrega de premios de la fiesta, con el esperado veredicto para saber el ganador de La Sopera. Tras los premios, otra actuación estrella del festival, la del grupo «Manny Calavera», fusionado todo tipo de géneros con ritmos mexicanos. DJ Faby pondrá a bailar al público a continuación, hasta las 4.00.

El domingo, Regodón abre a mediodía. A las 13.30, música asturiana con Vicente Díaz. Por la tarde, «Infames» y Silvia Joyanes, cerrando a las 22.00 «Cassettres».