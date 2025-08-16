Laviana destina 150.000 euros a sus dos grandes fiestas del verano

Laviana está inmersa en su quincena más festiva: primero, con las celebraciones patronales del Otero, que hoy contarán con el encuentro de motos clásicas (desde las 10.00) y la tarde rock (19.00). A continuación, con el festival Regodón y el Descenso Folklórico. En total, unos festejos para los que el Ayuntamiento lavianés aporta alrededor de 150.000 euros.

Fernando Pandiella, Carlos Cuesta, Diego Barbón y Pelayo Coalla, en la inauguración de «Embarca2», esta semana durante las fiestas.

El Ayuntamiento, a falta de una asociación de festejos que se haga cargo de las celebraciones del Otero, lleva ya años organizando las fiestas patronales. Para las celebraciones de esta semana –empezaron el miércoles 13 y concluyen con la jira el lunes 18– "las partidas más destacables son los 56.000 euros que se dedican a las contrataciones de actuaciones musicales y las actividades dedicadas a los niños y niñas", subrayaron desde el gobierno local. El jueves actuó la orquesta gallega "Galilea", esta pasada madrugada la asturiana y muy querida en Laviana "Assia", y el domingo 17 se podrá disfrutar del parque acuático hinchable, una atracción enfocada principalmente para los más pequeños. "Ya en 2018 se colocó" la primera atracción de este tipo, "un gran tobogán de agua en la calle Mariano Menéndez Valdés, el primero de este tipo que se colocó en Asturias". Ahora, el parque acuático se ha convertido ya casi en un "clásico" de los festejos.

Visita etnográfica al Navaliegu / LNE

Además de las fiestas del Otero, también se hace una importante aportación para la "folixa fluvial" del Descenso Folklórico, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. "Independientemente de los gastos que asumirá la Asociación Llavianeses pol Descensu el Ayuntamiento de Laviana tiene destinados 84.000 para su celebración", subrayaron desde el gobierno local. Dentro de esta partida "está la subvención a la propia asociación y a los gastos fundamentales en este tipo de eventos, como es el de la seguridad".

Este año se ampliará el número de ambulancias presentes, "también se continúa con el vallado del recorrido, colocación de servicios públicos para los participantes, así como el servicio eléctrico en el ‘prau’ La Chalana".

Colaboración de Cudillero

Habrá también un esfuerzo suplementario en materia de limpieza y de seguridad y vigilancia, con la colaboración del Ayuntamiento de Cudillero, que enviará efectivos de la Policía Local, "todo ello para garantizar la celebración de nuestra fiesta de Interés Turístico Nacional".