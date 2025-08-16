Las motos, todo un clásico de las fiestas de Laviana: ya van 20 años, "es nuestra pasión"
La concentración de motocicletas antiguas de las fiestas del Otero reunió a más de un centenar de vehículos
Hay dos actividades imprescindibles en las fiestas del Otero de Pola de Laviana. Una es la procesión nocturna, la más tradicional. Otra, la gran jira, siempre multitudinaria. Un tercer acto empieza a hacerse hueco también entre los más típicos y queridos de los festejos lavianeses: la concentración de motos clásicas, que esta edición cumplía 20 años, siempre de la mano del Club Sanglas Asturias. Una exhibición que siempre atrae a cientos de curiosos, y que además cuenta con gran aceptación entre los amantes de las dos ruedas.
Gerardo Lafuente es el presidente del Club Sanglas. A los 20 años de la concentración se acuerda "de los compañeros que ya no están", pero también con la alegría de poder "reunir aquí en Laviana a más de un centenar de motos clásicas. No es sencillo hacerlo". De ellas, unas 35 son de la marca Sanglas, de las que es todo un apasionado. En la quedada ha traído una moto "que tiene 47 años, tiene la pegatina "H" de histórica". Su pasión por las motos ya se la contagia a sus nietos, con él están los pequeños Ainara, Sergio y Álvaro.
Manolo González también es directivo del club, ejerce de tesorero, "el de les perres". Lavianés, muestra con orgullo la moto que trae a la concentración, una Sangas 400-T "del año 73": "Yo la compré en el 78, desde entonces ha estado conmigo", precisa. Su primera moto fue una Ducati en el año 69, luego llegó una Bultaco Sherpa en el 73, "todavía la tengo". Es todo un coleccionista. En total cuenta con 17 motos, muchas de fabricación nacional: "Cuatro Sanglas, tres Vespas, tres Puch, dos Montesa, dos Bultaco y una Rieju". A las que hay que añadir "una BMW algo más moderna, pero que ya tiene también el estatus de clásica, y una Kawasaki 850", de estética retro. "Esto de las motos es mi pasión", recalca.
De los más veteranos en la quedada, a un participante que lleva dos años acudiendo a Laviana. El gijonés Julio Ribeiro pertenece la Asociación de Recreación Histórica "Arhem". Va ataviado con ropa como la de la 101 Aerotransportada del ejército británico que se lanzó en paracaídas en 1945 en Normandía, y pilota una réplica de una Royal Enfield, moto de los años 40 también del ejército británico. "Ahora las hacen nuevas en India, réplicas de las originales, pero con electrónica actual". El año pasado quedó encantado con su primera experiencia en la fiesta, y este año "repetimos".
Tras la quedada y la muestra de las motos, que se celebró entre las 10.00 y las 12.45, el centenar de asistentes se puso en ruta: Blimea, La Casilla, Campa de San Juan, Camperona, El Entrego, Ciaño, Colladiella, Santa Bárbara y Sotrondio, para llegar de nuevo a Laviana, a Entralgo, donde celebraron una comida.
Rock y parque acuático
Ya por la tarde, los motores cedieron el protagonismo al rock. Cinco grupos locales ponen la música a las fiestas del Otero, en el escenario del kiosco de la Avenida: "As life burns", "Trujas", "Koordinaos", "Tante & La Stroza" y "Eskalón" participan en el concierto.
Para la jornada de este domingo está prevista la ruta teatralizada "La aldea perdida", desde las 11.00 en Entralgo, y desde esa misa hora, y hasta las 14.00, y por la tarde, de 16.00 a 20.00, parque acuático hinchable en la plaza del ayuntamiento, una de las actividades más queridas de los más pequeños.
