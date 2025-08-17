La magia de las fiestas transforma el centro de Pola de Laviana en un gran parque acuático: "Voy a tirarme a bomba"
Cientos de niños disfrutaron de los grandes hinchables instalados en la plaza del Ayuntamiento y la Avenida
Las fiestas acaban este lunes con la jira, a la que hay inscritas 2.500 personas
L. díaz
La plaza del Ayuntamiento de Laviana y la Avenida se transformaron este domingo en un gran parque acuático en el que cientos de niños pasaron todo el día refrescándose, mojándose, dando saltos y jugando en carreras de obstáculos resbaladizas. El parque acuático móvil, instalado con motivo de las fiestas del Otero de Pola de Laviana, lleva siendo desde hace unos años la actividad más querida por los niños dentro de la programación festiva.
Este domingo, con calor bochornoso y el cielo neblinoso a causa del humo de los incendios, la atracción volvió a triunfar. En la plaza consistorial se instalaron cuatro hinchables, cada uno de ellos apto para distintas edades, de más pequeños a mayores. Pero el principal atractivo estaba en la Avenida, donde un hinchable de 45 metros ocupaba buena parte de este popular paseo peatonal. En él, los niños debían superar una serie de obstáculos, resbaladizos por el agua, antes de llegar al esperado final: un salto en el que podían arrojarse al agua, cada uno a su manera. Luis Fernández no paraba de repetir la experiencia: "Está muy guay, ahora voy a tirarme a bomba".
El agua, principal atractivo de la jornada, le tomó el relevo a la Tarde Rock celebrada el sábado, que acabó de madrugada, con los grupos "Kordinaos", "Eskalón", "Tante & La Stroza", "Trujas" y "As life burns".
La jira
Las fiestas del Otero concluyen el lunes con la jira al "prau" de La Chalana. Organizada por las distintas peñas participantes, se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento para el servicio de ambulancias y la limpieza. Por el momento, están inscritas más de 2.500 personas, que empezarán a concentrarse en la plaza del Ayuntamiento sobre las 15.30 horas, antes de partir en dirección al "prau" de La Chalana sobre las 16.00.
