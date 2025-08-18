Laviana, una jira multitudinaria: "Es un día marcado en el calendario del concejo"

La jira de las fiestas del Otero de Pola de Laviana volvió a ser multitudinaria. Un día "marcado en el calendario", recalcó Sandra Vázquez, de la peña El Cuévanu. Esta edición es, además, la primera organizada directamente por las peñas. El Ayuntamiento pone las ambulancias y la limpieza. "Lo hacemos con gusto, porque nos encanta esta fiesta", subraya Carlos González, de la peña San Jaime. En total, más de 2.500 personas participaron en la "folixa", la mayor parte de ellas, integradas en alguna de las ocho peñas participantes.

La concentración de los asistentes en el entorno del Ayuntamiento comenzó sobre las 15.30. Allí estaba Jesús González, "animado, para pasarlo bien todo el día". Con él, su grupo de amigos, "dispuestos a darlo todo". "La jira de Pola de Laviana es bastante particular", añadía Carlos González, que apuntaba que este año se ha aumentado el número de guardas de seguridad. El "prau" de La Chalana, meta final de la jira, estaba dividido en dos ambientes, uno exclusivo para los peñistas que se habían apuntado oficialmente, por el tema de los seguros. Se recuperaron además "juegos tradicionales", como la sokatira (juego de la soga) o las carreras de sacos.

En el caso de la peña de González, el San Jaime, "vamos 850 personas". Además de todo tipo de bebida, también dan la merienda a sus peñistas. En El Cuévanu preparan hasta una gran paella para sus 650 inscritos, parte de ellos niños. "Somos una peña muy diversa. Tenemos a un nenu de dos años, y a un señor de 74", apuntaba Sandra Vázquez.

"Se ha hecho un esfuerzo importante para celebrar la jira", recalcaban los responsables de las peñas. A la del San Jaime y la del Cuévanu, hay que añadir también a la Doñango, La Bárgana, Ébano, Thai-Kick, Jet Set y la Jira Kids (Cactus), compuesta principalmente por familias con hijos. "Es un día de fiesta, a disfrutar todos".