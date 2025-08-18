Reabre al público el bar de las piscinas de Pola de Laviana

Una noticia muy esperada para los usuarios del área deportiva de Pola de Laviana: el bar de las piscinas municipales, que llevaba sobre un año cerrado, está abierto de nuevo. La nueva gerente, Iria Ugas, consiguió hacerse con el establecimiento tras el concurso público al que salió su gestión. Se trata de un contrato por dos años, con posibilidad de prórroga.

La reapertura del bar era un servicio muy demandado por los usuarios no solo de la piscina municipal, también de toda la zona deportiva de la Pola: campos de fútbol, cancha de pádel, piscina al aire libre, el polideportivo...