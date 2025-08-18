Reabre al público el bar de las piscinas de Pola de Laviana
J. C.
Pola de Laviana
Una noticia muy esperada para los usuarios del área deportiva de Pola de Laviana: el bar de las piscinas municipales, que llevaba sobre un año cerrado, está abierto de nuevo. La nueva gerente, Iria Ugas, consiguió hacerse con el establecimiento tras el concurso público al que salió su gestión. Se trata de un contrato por dos años, con posibilidad de prórroga.
La reapertura del bar era un servicio muy demandado por los usuarios no solo de la piscina municipal, también de toda la zona deportiva de la Pola: campos de fútbol, cancha de pádel, piscina al aire libre, el polideportivo...
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallada sana y salva la mujer de Langreo que llevaba tres semanas desaparecida
- Covadonga Tomé critica que no se actuara 'a tiempo' para evitar el derribo de edificios catalogados de Nitrastur (Langreo)
- Baíña, en Mieres, la parrilla de Asturias durante la ola de calor: 'No recuerdo estas temperaturas en la vida; esto mete miedo
- Susto con final feliz en Langreo: se le rompió una vena y dos policías le hicieron un torniquete para evitar que se desangrara
- Personal técnico asesorará durante 45 días los vecinos de Mieres sobre el nuevo plan urbano
- El tráfico baja en el Corredor del Nalón tras la aplicación de restricciones para reducir la siniestralidad
- Es un pequeño paso, pero serán necesarias más promociones de vivienda' en la zona tensionada de La Felguera, afirma el Alcalde sobre los 60 pisos que se construyen
- Un Descenso Folklórico del Nalón de récord: habrá más participantes que nunca, 7.200 en 41 embarcaciones