Investigan siete robos en pisos de Laviana por el método del "bumping"

La Guardia Civil investiga los robos perpetrados en siete viviendas de Laviana en los que los delincuentes lograron acceder al interior por el método del "bumping", una técnica que permite abrir las cerraduras de las puertas sin forzarlas y que no deja indicios apreciables a primera vista. Los asaltantes se llevaron dinero y joyas principalmente, salvo en uno de los pisos, en el que no robaron nada. La investigación está en marcha para tratar de dar con los autores de los hechos.

Según indicó la Guardia Civil, en cuatro de los casos ya se ha presentado denuncia, mientras que en los tres restantes de los que se tiene constancia aún no se ha formalizado ese paso. Los pisos afectados son viviendas habitadas, no abandonadas, pero en las que sus propietarios no residen de forma habitual. Los hechos delictivos se han detectado a lo largo de esa última semana.

La técnica "bumping" consiste en introducir una llave maestra en la cerradura mientras se golpea con un martillo para que salten los pistones de la puerta y la llave pueda girar y abrir. Esta técnica no deja huella a primera vista y solo ataca al bombín interior. Los asaltantes suelen hacer un seguimiento previo para confirmar que la vivienda está vacía y acceder con una mayor facilidad.

Marcas

La Guardia Civil no tiene constancia de la colocación de testigos de silicona en las puertas de pisos en Laviana, como sí se ha detectado en otros concejos de las Cuencas como Mieres y Langreo. En estos dos municipios , la Policía Nacional constató a principios de este mes de la aparición de esos testigos. Los pisos son marcados por los cacos para comprobar si hay o no gente, con el fin de entrar en el caso de que estén vacíos.

Hay que fijarse mucho para ver la marca que dejan los ladrones. Es un pequeño hilo de silicona, en ocasiones de un color muy similar al de las puertas, lo que hace prácticamente imperceptible su presencia para cualquier vecino que no se fije exactamente en ese punto. La Policía Nacional aconseja, en el caso de ver movimientos extraños de gente ajena al portal, dar inmediatamente la señal de aviso. También piden a vecinos de portales que aún no han sido marcados, que si detectan marcas en sus puertas, miren la de sus vecinos y avisen a la Policía, e incluso las retiren.

Por otra parte, también pidieron a los vecinos que cerrasen sus puertas con llave, para no facilitar el trabajo a los cacos. Además, en el caso de irse de vacaciones, tratar de que familiares o vecinos de confianza pasen con cierta asiduidad por el domicilio.