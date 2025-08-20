La antigua escuela de L’Acebal, en la parroquia de Lorío, será rehabilitada como centro social

La antigua escuela de L'Acebal, en la parroquia de Lorío, será rehabilitada y entrará a formar parte de la red de centros sociales rurales del concejo. Se sumará así a otras como las de Ribota, Fechaladrona, Canzana y La Ferrera, inaugurada hace un año. La medida continúa "con la línea marcada por el gobierno local, para la recuperación de las antiguas escuelas rurales y destinarlas a un espacio de gestión y disfrute para los vecinos", señalaron fuentes municipales.

Las mismas fuentes añadieron que "esta es una de las prioridades dentro del plan 'Laviana mucho pueblo', que sigue recuperando antiguos edificios para darles un uso vecinal y retornarlos a las comunidades. En estos espacios no solo se podrán reunir los vecinos. Además, será el punto de encuentro para las actividades de los programas culturales y de ocio que cada año se organizan en estos centros por parte del Ayuntamiento de Laviana, como son las visitas de los Reyes Magos o Aliatar, cuentacuentos, talleres para niños y para adultos, y que se descentralizan, pudiendo acercarlas a las zonas rurales".

Tejado

Las obras consistirán en el desmontaje y saneamiento del tejado, donde se asegurará la techumbre y se renovarán las tejas y bajantes. El interior tendrá una nueva distribución acorde con las nuevas necesidades del centro. Una sala polivalente de 40 metros cuadrados con compartimento para una pequeña cocina y un baño, "asegurará el uso multidisciplinar para impartir una conferencia, asistir a un espectáculo o reunirse los vecinos del pueblo". Todo el edificio tendrá renovadas las instalaciones eléctricas y las de saneamiento y agua.

En cuanto al exterior, se conservará el cierre perimetral de la antigua escuela "pero se ejecutará una obra de mantenimiento y ornato. La rehabilitación de la escuela de L’Acebal, será financiada por el remanente de tesorería".