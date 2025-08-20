Los astilleros del Nalón echan humo: las peñas del Descenso Folklórico ultiman las embarcaciones que saldrán al río este sábado en Laviana

"Más que amigos, somos una familia". Así resume Silvia Borrajo, de la peña "El Cuélebre", decana del Descenso Folklórico del Nalón y la encargada de dar el pregón este año, el sentir de los 7.400 participantes que habrá este año en las aguas del río Nalón. Una familia numerosa, porque los "astilleros" de Laviana concentran a muchas peñas que participan en el Descenso. Nada más entrar en la nave del recinto ferial se encuentra la embarcación de la peña "LDP", que muestra un anticipo de lo que está por venir.

Una integrante de la peña «La Guitarra» apura el acabado de las piezas de la construcción con la que bajarán el río el sábado / Javier Canal

Los ganadores del año pasado llevan desde el mes pasado trabajando en la carroza. "Empezamos en julio. La embarcación está hecha toda por piezas, primero lo vamos tallando todo con cutter y serrucho. Luego lijamos y empapelamos. Una vez que ya está, lo unimos a la estructura y pintamos", explica Adrián García, de la peña "LDP".

Uno de los miembros de la agrupación fallera Ximo Esteve ayuda a pintar la cara de Davy Jones, personaje de la saga de películas «Piratas del Caribe», para el «navío» de la peña «Los Guajes». / Javier Canal

Sin embargo, antes de ponerse manos a la obra toca definir la idea y trabajarla para tener todo listo de cara al Descenso. "La idea la tenemos ya en Semana Santa. Nos reunimos para organizarlo. Elegimos el tema y en junio, más o menos, se empieza a proyectar para hacer el despiece y el reparto de tareas que se hacen ahora en julio y agosto", indican desde la peña "El Cuélebre".

Rober Canella empapela la carroza de la peña «Barettini» / Javier Canal

Los temas se trabajan desde distintos puntos de vista, tomando todo tipo de referencias. "En nuestro caso buscamos un prototipo de barco para hacer el diseño. De ahí llegamos a los modelos de barcos piratas que nos ayudaron a crear el nuestro", apunta Enrique Alonso, de la peña "Los del 14".

Sin embargo, hay otros participantes del Descenso que siguen otro plan de trabajo distinto. "Vamos al revés. Nosotros, generalmente, miramos primero qué disfraz queremos y a partir de ahí generamos la carroza y el concepto", señala Alberto García, de la peña "Barettini".

Una vez determinado el tema de la carroza, comienzan los diseños y elaboraciones, junto con el reparto de tareas. "Después de organizar la carroza, cada uno se encarga de cada parte. Cuando toca pintar empiezan a venir manos desde las de niños pequeños hasta las de adultos. Nos unimos todos porque somos una familia desde hace muchos años. ‘La Guitarra’ lleva desde 1996 presente en el Descenso y su legado pasa de padres a hijos. Entonces, claro, venimos todos; nos reunimos y unos se encargan de pintar porque se les da bien, otros de hacer los remaches, otros de hacer la guitarra, etcétera. Somos una cadena que, poco a poco, hace las cosas", subraya Inés Suárez.

Técnicas de construcción

Por otro lado, hay diversidad de opiniones en cuanto a los materiales que usar y cómo llevar a cabo la construcción de las embarcaciones. "Nosotros lo hacemos con madera casi todo. Hay también chapa. De poliespán usamos lo mínimo posible, un poco de decoración por fuera y ya. Debemos de ser de las pocas que queda con madera, ahora todas son muy diferentes", comentan los miembros de "Los del 14".

"El Cuélebre", la decana del Descenso, combina tradición y modernidad. "Una vez proyectado el diseño, lo hacemos aquí, no viene de ningún lado. Tenemos una parte en hierro y el resto usamos poliespán. También implementamos un mecanismo para que tenga luces", concreta Silvia Borrajo, una de las peñistas.

También hay otras embarcaciones que aprovechan los recursos actuales junto con los clásicos. "Este año hemos utilizado el modelado en 3D para hacer una de las figuras. La otra la hemos tallado desde un bloque formado, sobre todo, por madera y poliespán. Y bueno, utilizamos mucha pintura y mucha cola", matizan desde "La Guitarra".

Fallas

La llegada de los maestros falleros ha cambiado la manera de trabajar en el Descenso. "Nosotros este año llevamos una técnica muy parecida a la de las Fallas de Valencia. Desde el diseño en 3D hasta el corte de las piezas. También la manera de montar la embarcación, el engrudo que utilizamos y el papel que utilizamos, que es el mismo que el que usan ellos. Estamos ya en una similitud bastante extrema a lo que sería una falla valenciana", afirman desde la peña "Barettini".

En esta ocasión es la peña "Los Guajes" la que ha recibido la ayuda desde la Comunidad Valenciana. "Estamos ayudándolos a pintar. Ellos ya están en el período de acabado de las piezas para luego ensamblarlas", relata Ximo Esteve, fallero de Valencia que vino para ayudarlos.

También son varios los peñistas ilustres que participan en el Descenso, como es el caso de Rober Canella, exfutbolista del Sporting. "Hay un poco de presión en los dos lados, tanto en El Molinón como aquí. Pero bueno, se está muy bien aquí con los amigos haciendo la carroza. Estar aquí empapelando, pintando y montando las figuras da mucha vida. La verdad que ye muy guapo todo esto", comenta el exfutbolista, integrado en la peña "Barettini".