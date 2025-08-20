"Grison", beatboxer y músico en "La Revuelta", actúa en Laviana: "A muchos les hace más daño el humor que algunos delitos, molesta el chiste"

Marcos Martínez, "Grison" para el común de los mortales, es una de las caras más conocidas del mundo del espectáculo; pero para llegar ahí ha tenido que "comer muchos macarrones con atún". Ahora es una estrella gracias al programa "La Revuelta" de TVE. Ha logrado la estabilidad económica pero no ha dejado de recorrer España con su espectáculo de beat box en el que hace música, o cualquier otro sonido, con la boca, los labios, la lengua y la garganta. El viernes a las doce de la noche estará en Pola de Laviana en el Festival Regodón, enmarcado en la celebración del Descenso Folklórico del Nalón. El festival arranca este jueves con el pregón a cargo de la peña "Cuélebre" (21.00 horas). A las 21.30 horas actuarán "Los Gascones", a las 22.30 horas lo hará "A3" y a las doce de la noche tocarán "Los Berrones".

¿Marcos o "Grison"?

Como quiera, a mi me valen los dos nombres.

En Mieres presentó su espectáculo como una clase de pilates con fentanilo.

Es algo así, es humor musical. Llevo una "loop station" que genera bucles de sonido, también llevo guitarra y piano y con la voz voy haciendo versiones de canciones de todos los tiempos.

¿Cómo llegó al beat box?

Soy guitarrista y en un accidente me jodí la clavícula y el hombro así que estuve seis meses sin poder tocar y me aficioné a hacer ruidos con la boca. Luego vi que ahí había un nicho de mercado porque guitarristas hay muchos, pero beatboxers había pocos.

En lo musical no tiene límites, hace de todo, pero ¿y en el humor?

Ahí siempre hay límites, cuando el fin deja de ser la risa y alegrar a la gente. El límite es reírte de una persona de mala manera o intentar sacar partido político. Yo trato de ser cordial y que todo el mundo salga contengo de mis actuaciones.

Antes no era así, había chistes de "gangosos", de "mariquitas"…

En eso hemos evolucionado. También te digo que la gente está muy fina, les hace más daño el humor que algunos delitos. Molesta el chiste, que te puedas reír de ciertas cosas. Tengo un amigo que dice que el humor es del drama ajeno. Yo hago chistes de mis difuntos y de mis desgracias, lo que demuestra que lo has superado. No hay mejor forma de recordar a alguien que con humor.

Muchos de sus chistes son sobre drogas.

Alguno que otro. Las drogas son malas, pero los chistes de drogas son buenísimos.

¿Por qué?

Porque es un tema tabú y hace gracia que se trate de manera abierta una cosa que está en la vida de mucha gente pero que se lleva de manera discreta. Haces chistes de drogas y todo el mundo sabe de lo que está hablando.

-Pero usted no se droga.

Pa qué, ya me caí en la marmita.

¿Ha tenido cerca la droga?

Como todo el mundo, bastante cerca. En el término medio hay tiempo para todo. Las drogas se han utilizado toda la vida y hay que saber tener cabeza y control, como con todo, supongo que si te comes dos jamones de Jabugo también de da un patatús. Las drogas tienen un uso lúdico y te llevan a estados de la mente que no consigues de otra manera pero puedes caer en la esclavitud. Los indios tomaban ayahuasca pero ahora las drogas son una manera de tenerte esclavizado como el banco, los videojuegos, el móvil o las redes sociales.

Salgamos de la droga, ¿cómo llegó a "La Revuelta"?

Era profesor en una escuela municipal de música, daba solfeo, canto y dirigía el coro de niños. Acabé cansado de la docencia y me pasé los musicales. Me gustaba más entretener que enseñar. Estuve en más de 50 países haciendo musicales. En uno de los teatros coincidí con David Broncano y Ricardo Castella que estaban haciendo "La Resistencia" y me ofrecieron unirme al programa. Me dijeron que no tenían mucho presupuesto pero que querían que fuese la banda del programa, una banda de un solo hombre.

Y de ahí al éxito. Ahora sí hay dinero.

Vamos, desayuno linces todos los días (broma).

¿Han notado mucho el paso de Movistar a TVE?

Sí, se ha notado, se nos ve bastante más. En la playa y en los restaurantes te atusa más la gente. Es verdad que llegamos a TVE con incertidumbre pero ha ido bien, estamos muy bien y nos dejan hacer.

¿Sus intervenciones en el programa tienen algún tipo de guion?

Para nada. Voy allí media hora antes de que empiece eso, me visto, salgo y empiezo a decir gilipolleces.

Pese a ser una estrella de la televisión sigue haciendo sus bolos por toda España.

Me gusta el barro. Mi vocación es entretener a la gente, me gusta llevar el humor a los pueblos y ciudades pequeñas, conocer a la gente, su cultura y sus tradiciones. Voy solo, me cojo el coche y me voy donde sea. Una persona que está en el escenario tiene que estar con la gente, no solo salir en una pantalla y luego irse a su casa. El escenario es un gimnasio. De ahí sale toda la improvisación del programa. Además, me da aire, si no acabaría suicidándome.

Ya que habla de suicidio y llevándolo a la salud mental, usted tuvo serios problemas de ansiedad.

Mucho curro. Yo vengo de pasar hambre y entonces no sé decir que no cuando me ofrecen un trabajo. He pasado muchos años comiendo macarrones con atún y me he pegado cinco o seis meses sin descansar, sin ver a mis hijos ni a mi mujer.

Ahora no lo necesita pero sigue haciendo esos espectáculos.

Eso me dice mi mujer, que pa qué cojones, pero es que me mola.

¿Y cómo lleva la conciliación?

Tengo dos hijos, de seis y ocho años, y a veces me los llevo a los sitios.

¿Cómo llevan ellos la fama de su padre?

Entienden bastante bien a qué me dedico. Controlan cómo va todo, me ayudan con el cableado, a montar el escenario, les pongo a currar sin darles de alta en la Seguridad Social. No, en serio, a ellos les gusta la música, tocan instrumentos pero yo no les inculco nada, son cosas que tienen que aprender ellos mismos.

En sus espectáculos parece que hay ocasiones que sus bromas le sorprenden incluso a usted mismo.

Encontrar una broma o un chiste según vas hablando es maravilloso.

Llega a Laviana después de tener que hacer dos pases en Mieres el mismo día el pasado mes de febrero.

Y me propusieron que hiciese tres pero es que el espectáculo es muy físico y acabo agotado. Pon ahí que el 12 de diciembre estaré en La Laboral, en Gijón, que me viene bien ir anunciándolo.

¿Sabe qué es el Descenso Folklórico del Nalón?

Una fiesta que es como un carnaval en el río. Me encanta la idea. Además, lo que más me mola es que han montado un festival gratuito. Me parece genial que las administraciones públicas, los ayuntamientos, asuman los costes para facilitar a la gente el acceso a la cultura. De hecho suelo cobrar menos cuando quien me contrata es una Administración. Paso un caché fijo, pero si me aprietan un poco y es un ayuntamiento que tiene poca pasta, siempre lo bajo. Cuando voy a taquilla suelo poner precios de no más de 20 euros porque yo vengo de ahí y no me gusta pagar una pasta por ir a un concierto. Además, tengo menos presión si la entrada es barata.