Los grumetes de Laviana se enrolan en la flota del Descenso Folklórico del Nalón: "Esto es muy chulo"

"De mayor me gustaría venir a hacer las carrozas", comenta Danae Álvarez tras visitar los astilleros de Laviana donde se preparan las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón, que se celebra el próximo sábado. Ella es una de los 42 niños de entre 6 y 12 años que participan en la Escuela de Verano de Laviana.

Varios peñistas trabajan en las embarcaciones ante la mirada de los más pequeños / Javier Canal

Durante la visita vieron dioses hindúes, piratas, demonios... y hasta dieron la Vuelta al Mundo en 80 días con Willy Fog, Rigodón y Romy. Pero lo principal fue aprender y conocer cómo es el proceso de construcción de las carrozas. "Es importante enseñarles el sentimiento que tenemos aquí en Laviana, para que lo vayan entrenando desde pequeños", subraya Aitana Romero, una de las monitoras.

La peña "Los del 14" mostraron a los niños cómo es su proceso de elaboración de la carroza. "Nosotros hacemos la nuestra de madera porque, de momento, no controlamos muy bien el poliespán y no lo trabajamos apenas. Además, los barco, como el que estamos haciendo nosotros es de madera, ¿no?", comentó a los más pequeños Enrique Alonso, uno de los miembros de la referida peña

Por su parte, "Los Guajes" enseñaron los nuevos métodos que han aprendido con los maestros falleros venidos de Valencia. "Nosotros hacemos el engrudo como el que se utiliza allí. Luego lo compartimos con la peña ‘Barettini’, así que somos las dos únicas que hemos dejado atrás la cola y el papel de periódico. Además, esta es la primera vez en que nos ha ayudado gente de Valencia a pintar, y la diferencia se nota", aseguran los componentes de la peña.

Los niños observan al demonio de la carroza de la peña «LDP» / Javier Canal

Pero lo que más llama la atención de los pequeños, en el caso de l a peña "Los Guajes", es el gran Davy Jones que hay en la embarcación. Algunos de los niños comentan que lo han visto en las películas, otros "alucinan" con el gran demonio de la peña "LDP". "Hemos hecho un diablo que sale del infierno. Junto a él también hay una gran serpiente y otro monstruo en la parte de atrás. Alrededor habrá mucha lava", adelantan los miembros de "LPD" mientras ultiman los preparativos.

Las grandes estructuras y los elementos más llamativos asombran a los visitantes. "Me llama mucho la atención cómo son capaces de darle tanta forma a las carrozas con los materiales que tienen, y la altura que alcanzan. Es muy chulo", señala Danae Álvarez.

A otros no les pilla por sorpresa, ya que llevan varios años viniendo por los astilleros a poner su granito de arena. "Sé que se tarda mucho en hacerlas, porque todos los años vengo aquí. A veces acompaño a mis tíos, que hacen estas carrozas tan grandes. A mí me gusta muchísimo venir porque es muy bonito ver el proceso. Se aprecia el tiempo y el esfuerzo que hay detrás de ellas", apunta Vera Rodríguez, otra de las niñas de la Escuela de Verano.

Esta forma de acercar las carrozas y el Descenso Folklórico del Nalón va dando sus frutos. Son varios los niños que aseguran que ya han participado en la fiesta, y la mayoría coinciden en lo mismo: de mayor van a estar en los astilleros haciendo las embarcaciones. "Me gustaría mucho estar haciendo las carrozas", comenta Enol González.

Aún queda tiempo para que ellos sean los capitanes de las peñas. Mientras tanto, los grumetes van tomando notas para cuando ellos tomen el timón en las aguas del Nalón.