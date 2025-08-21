Todo listo para el Descenso Folklórico del Nalón y el festival Regodón: así será el gran fiesta fluvial de Asturias

Todo listo para la gran "folixa" fluvial de Asturias, el Descenso Folklórico del Nalón, que vivirá este sábado 23 de agosto un nuevo episodio, el número 56 de su historia.

La fiesta, de Interés Turístico Nacional, vendrá acompañada del festival Regodón (en el entorno del parque, con acceso gratuito) , que comienza esta misma tarde, con la apertura de los puestos del Pozo Creativo, la música de "Los Gascones" y "A3" y ya de madrugada, con el esperado concierto de "Los Berrones". El viernes continuará el festival con juegos infantiles, seguirá el Pozo Creativo y la música de "Juanillous" y "Blues Probes", antes del espectáculo de Grison, conocido músico y humorista de "La Revuelta".

Carrozas por el Nalón, el año pasado. / Llavianeses pol Descensu

Participación

El día grande, como no, es el sábado. Es la jornada del gran desfile y la "navegación" por el río Nalón de las 41 embarcaciones inscritas este año a la fiesta. Con ellas, nada menos que 7.400 participantes, la tripulación más numerosa de la historia de la fiesta.

Las embarcaciones podrán verse desde las 10.30 en la calle Río Cares, en el parque cerrado Alimerka. Todas las carrozas deben pasar por un arco que limita sus dimensiones, facilitando así su manejo en el desfile y en el río Nalón. Esta es una oportunidad para ver de cerca las locas creaciones de las peñas participantes.

Desfile

El desfile propiamente dicho se iniciará a las 15.00, "justo después de cantar todos juntos el 'Chalaneru'", el himno de Laviana. Previamente a la canción, se lanzarán tres voladores, que marcan el inicio del desfile. El orden ya está también definido. Las peñas infantiles «Tilla» y «Flipaos» serán los primeros en salir, seguidos de «Mayaos» y «FLT». Las la tres últimas carrozas serán las de las peñas «Destintaos», «Retriñón» y «El Condao».

Las 41 embarcaciones saldrán de las calles del centro de la Pola e irán entrando en la calle Libertad, desde donde seguirán por la Avenida de Rioseco, en dirección a la localidad de Puente d'Arcu. Unos 3 kilómetros, antes de adentrarse en las aguas del Nalón -un volador anunciará la entrada de la primera carroza al agua- y navegar río abajo, durante un kilómetro, bajo el puente medieval de Puente d'Arcu, el puente de La Chalana, y llegar sanos y salvos al "prau" de La Chalana, punto y final del Descenso, que no de la fiesta. La entrega de premios está previsto que empiece sobre las 23.00.

Mapa con información útil del Descenso, elaborado por Oniria. / Oniria

Información útil

Además del gran parking del centro de la Pola, también se han habilitado plazas extras de estacionamiento en la entrada sur de la localidad, cerca del centro de día. También se cuenta con área de acampada libre, en las cercanías de la piscina municipal, con acceso a las duchas de la instalación deportiva. Hay además baños adaptados para personas con movilidad reducida, en la zona del desfile y en el Regodón.

Tras la entrega de premios, ya iniciada la madrugada, en el festival Regodón actuará el grupo "Manny Calavera", y a continuación, DJ Faby. Las actividades llegan hasta el domingo: 13.30, Vicente Díaz; por la tarde, "Infames" y Silvia Joyanes, con "Cassettres", a las 22.00, poniendo punto y final al festival y a la gran fiesta fluvial de Laviana.