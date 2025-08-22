El Ayuntamiento de Laviana compra dos nuevos vehículos para uso preferente en la zona rural
La inversión del consistorio permite reforzar el servicio de limpieza y mejorar la recogida de chatarra
Javier Canal
El Ayuntamiento de Laviana ha adquirido, con las ayudas del programa europeo Leader, dos nuevos vehículos con los que quiere mejorar la gestión de la recogida de residuos en el concejo. Los dos son vehículos de pequeño tamaño para tener acceso a los pueblos que cuentan con viales estrechos. Uno de ellos se dedicará a la limpieza y la recogida de todo tipo de residuos, mientras que el segundo, se destinará a la recogida de enseres. Con este segundo vehículo, el Ayuntamiento quiere responder a la demanda vecinal sobre la recogida de "chatarra" por los problemas de salubridad que genera la misma.
El vehículo que se destinará a tareas de limpieza, que costó 48.000 euros, cuenta con una doble cabina, un volquete y un equipo de alta presión, compuesto por una bomba que tiene una manguera de 50 metros y otra más pequeña de 25 metros para desatascos. También tiene lanzas con boquilla rotativa y de abanico. Con todo ello, es idóneo para baldear o limpiar zonas de difícil acceso para el resto de vehículos.
Experiencia piloto
Para cuidar por la salud pública del concejo, el Consistorio ha diseñado nuevas líneas de actuación. Empezará con esta primera experiencia piloto de limpieza en la zona rural. Y también se pondrá en marcha un nuevo sistema de recogida de residuos en virtud del cual se establecerán unas fechas determinadas en las que se irá por los pueblos para recoger enseres. Pero también los vecinos podrán dar aviso telefónico al servicio de Obras para que se pueda recoger "chatarra" a domicilio o, en el caso de no poder llegar al mismo, buscar el punto más cercano posible.
Otros concejos cuentan con un servicio similar y da buen resultado. Por ello, desde el Ayuntamiento de Laviana, quieren replicar el modelo.
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Hallado en un piso de Langreo el cuerpo de una mujer de 61 años que podría llevar un mes muerta
- Investigan siete robos en pisos de Laviana por el método del 'bumping
- Laviana, una jira multitudinaria: 'Es un día marcado en el calendario del concejo
- Ni regar huertas ni llenar piscinas: las seis prohibiciones impuestas en Mieres por temor a la sequía
- La 'Y' de Bimenes no arranca: la vía, que costó 159 millones, sigue con menos tráfico que la carretera de Villoria tras una década en servicio
- Crece el tráfico desde las Cuencas hacia Oviedo y los polígonos de la zona centro, bajan los desplazamientos a Gijón
- Los astilleros del Nalón echan humo: las peñas del Descenso Folklórico ultiman las embarcaciones que saldrán al río este sábado en Laviana