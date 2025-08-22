El Ayuntamiento de Laviana compra dos nuevos vehículos para uso preferente en la zona rural

El Ayuntamiento de Laviana ha adquirido, con las ayudas del programa europeo Leader, dos nuevos vehículos con los que quiere mejorar la gestión de la recogida de residuos en el concejo. Los dos son vehículos de pequeño tamaño para tener acceso a los pueblos que cuentan con viales estrechos. Uno de ellos se dedicará a la limpieza y la recogida de todo tipo de residuos, mientras que el segundo, se destinará a la recogida de enseres. Con este segundo vehículo, el Ayuntamiento quiere responder a la demanda vecinal sobre la recogida de "chatarra" por los problemas de salubridad que genera la misma.

El vehículo que se destinará a tareas de limpieza, que costó 48.000 euros, cuenta con una doble cabina, un volquete y un equipo de alta presión, compuesto por una bomba que tiene una manguera de 50 metros y otra más pequeña de 25 metros para desatascos. También tiene lanzas con boquilla rotativa y de abanico. Con todo ello, es idóneo para baldear o limpiar zonas de difícil acceso para el resto de vehículos.

Experiencia piloto

Para cuidar por la salud pública del concejo, el Consistorio ha diseñado nuevas líneas de actuación. Empezará con esta primera experiencia piloto de limpieza en la zona rural. Y también se pondrá en marcha un nuevo sistema de recogida de residuos en virtud del cual se establecerán unas fechas determinadas en las que se irá por los pueblos para recoger enseres. Pero también los vecinos podrán dar aviso telefónico al servicio de Obras para que se pueda recoger "chatarra" a domicilio o, en el caso de no poder llegar al mismo, buscar el punto más cercano posible.

Otros concejos cuentan con un servicio similar y da buen resultado. Por ello, desde el Ayuntamiento de Laviana, quieren replicar el modelo.