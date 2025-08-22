Los chalecos festivos de Elvis Presley para el Descenso Folklórico del Nalón encallan en la aduana
La Agencia Tributaria retiene 300 prendas compradas fuera de la UE por la peña "Los Agarraos" por la sospecha de que fueran para ser revendidas
Javier Canal
"Con el Fisco hemos topado". Eso debieron pensar los miembros de la peña "Los Agarraos" al recibir una notificación de la Agencia Tributaria en relación a un lote de 300 chalecos retenidos en la aduana, que había bloqueado la entrada en España de las prendas. Esos chalecos son parte del disfraz que llevarán este sábado en el Descenso Folklórico del Nalón los miembros de la peña "Los Agarraos" a bordo de una embarcación inspirada en Elvis Presley, el llamado "Rey del Rock".
El pedido, proveniente de fuera de la Unión Europea, no fue, en realidad, la primera opción que exploraron los miembros de la peña. "Intentamos pedir unos chalecos a una tienda de aquí, de España. Cuando íbamos a realizar la compra vimos que se nos iba del presupuesto, ya que nos cobraban más por los gastos de envío que por el chaleco en sí", comenta Fernando Suárez, uno de los capitanes.
Tras ese contratiempo comenzaron a mirar otras posibilidades. "Hicimos otro pedido por Internet. Al mes de comprarlos, nos avisaron que no iban a llegar a tiempo para el Descenso, así que tuvimos que mirar otras opciones", apunta el peñista Miguel Rodríguez.
Finalmente, encontraron un vendedor al que poder comprarle los 300 chalecos para que llegasen a tiempo. Pero la aduana paró el pedido. "Una mañana, recibí una llamada en la que me preguntaban que para qué necesitaba 300 chalecos. Querían saber si era para un particular o para vender. Yo les expliqué que era para una fiesta. Que somos un grupo de amigos, que los necesitábamos para un disfraz y que no queríamos sacar dinero por ellos ni nada parecido", indica Suárez.
Entonces les notificaron que los chalecos estaban retenidos en la aduana. "Nos dijeron que teníamos que mandar un documento especificando para qué eran y que tras valorarlo nos comunicarían lo que iba a pasar con ellos", señala el capitán de "Los Agarraos".
Tras unos días de incertidumbre, finalmente la aduana liberó el pedido. "De todos modos, todavía estamos pendiente de pagar la tasa que nos pide la Agencia Tributaria. Son cerca de 150 euros por el IVA de los chalecos. Por un momento pensamos en hacer algún cambio, pero como llegaron a tiempo, seguimos para adelante con la idea", explican Rodríguez y Suárez. Con los 800 euros que costaron, esta peña se ha gastado 950 euros en uno de los complementos de su disfraz.
El año pasado
El año pasado la peña "El Bajo" pasó por una situación similar, pero con trágico desenlace. "A los de ‘El Bajo’ les pasó lo mismo, pero en Francia. Lo malo fue que, directamente los productos no llegaron y se quedaron sin ellos", asegura Miguel Rodríguez.
