El festival Regodón calienta el Descenso del Nalón con el concierto de "Los Berrones"

Laviana está ya en lo más alto. El festival Regodón, que se celebra en el parque de Pola de Laviana, ha prendido la mecha del Descenso Folklórico del Nalón, fiesta de Interés Turístico Nacional, que reunirá este sábado a miles de personas en la capital del concejo. Será un descenso de récord en participación. Si el año pasado hubo 7.000 personas participantes, este año, tal y como han confirmado desde la organización de la fiesta, para la «folixa» fluvial de Laviana hay apuntados 7400 navegantes, que acompañarán a las 41 embarcaciones pertenecientes a las peñas participantes.

El Regodón se encarga de animar la fiesta y lo hace desde días antes. Este jueves arrancó el festival y miles de personas acudieron al recinto. Los triunfadores, como no podía ser de otra manera, “Los Berrones”. Los de Tolivia juegan en casa y sus seguidores en Laviana son legión. El “Nun yes tu” o “Vicentón” son himnos en la comarca y en toda Asturias.

Recinto

El recinto abrió sus puertas y sus cañeros empezaron a dispensar cerveza a las seis de la tarde del jueves. La banda “Los Gascones”, con su peculiar forma de unir tradición y modernidad con gaita y tambor, fueron los encargados de ir caldeando el ambiente a partir de las ocho de la tarde. A las nueve tuvo lugar lo que podría ser el inicio oficial de la fiesta con el pregón a cargo de la Pena Cuélebre. Después volvieron “Los Gascones” y a las 22.30 hora se abrió el escenario Soperina con la actuación de “A3”. El trío formado por Ángel Miguel (guitarra y voz), Antón Ceballos (Bajo) y Alejandro Blanco (batería y voz) hicieron un repaso a los grandes éxitos del rock más clásico. Los ovetenses dieron paso a las doce de la noche a “Los Berrones”, que inauguraron el escenario Sopera, el grande, en el que esta noche estará Grison, beatboxer y músico del programa de TVE “La Revuelta”.

El viernes el escenario Soperina acogerá las actuaciones de Juanillous (20.30 horas) y "Blues Probes" (22.30 horas).

Sábado

El sábado, día del Descenso, el recinto del Regodón abrirá sus puertas a las 12.00 horas. A las 23.00 horas será el escenario de la entrega de premios del Descenso y a las doce de la noche actuarán “Manny Calavera”, banda madrileña que reinterpreta los clásicos con un toque de mezcal. A la una y media de la madrugada pinchará Dj Faby y así hasta que cierre el recinto a las cuatro de la madrugada.

Domingo

Pero la fiesta no acaba ahí. El domingo, para comentar la jugada del Descenso, el Regodón seguirá abierto desde las 12.00 horas. A las 13.30 horas, la música la pondrá Vicente Díaz, nada mejor para tomar unas sidras a la hora del vermú. Por la tarde, a las 18.00 horas actuarán “Infames” y a las 20.00 horas lo hará Silvia Joyanes. Los encargados de cerrar la programación musical, a partir de las 22.00 horas, serán “Cassettres”, que pondrán el punto final a un festival gratuito que está llamado a consolidarse como complemento perfecto a una de las fiestas con más tirón de Asturias, el Descenso Folklórico del Nalón.