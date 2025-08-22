El firme del puente La Chalana de Laviana, por fin sin baches
L. M. D.
Pola de Laviana
Esta semana se han llevado a cabo en el puente de La Chalana, en Laviana, una serie de trabajos de reasfaltado, muy demandados por los vecinos, que obligaron a cerrar al tráfico el paso durante unas horas. Impulsadas por la Consejería de Movilidad del Principado, los trabajos irán continuando progresivamente con la renovación de las juntas de dilatación, las nuevas rejillas de sumideros y la nueva señalización. En total, la obra tiene un coste de casi 41.000 euros.
