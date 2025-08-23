¡Arranca el Descenso Folklórico! El "Chalaneru" da el pistoletazo de salida al desfile de 7.400 romeros en un día con 60.000 espectadores

El Descenso Folklórico del Nalón más grande de la historia ya ha comenzado. Las 41 embarcaciones se han puesto en movimiento tras el multitudinario canto del "Chalaneru", el himno de Laviana que sirve de pistoletazo de salida al desfile. Hay 7.400 personas con las carrozas, una participación de récord. El buen tiempo, además, ha animado a muchos asturianos, y muchos visitantes, a acercarse hasta la fiesta: "Ye lo máximo". Se calcula que hoy pueden ver el Descenso unas 60.000 personas.

Hay embarcaciones de todo tipo: barcos, muchos. Por algo esto es una fiesta fluvial, con el Nalón como protagonista. Algunos de los barcos son piratas con Jack Sparrow, otros, creaciones de madera y algunao más está "estrapallau" contra la "escollerona" de La Chalana. Hay, también, muchos personajes infantiles. Willy Fog, Willie Wonka, Tadeo Jones, Barbie. La historia también es protagonista del desfile, con carrozas de temática egipcia, azteca o espartana. La imaginación al poder.

Todas ellas están rumbo a Puente d'Arcu, donde se adentran en las aguas del Nalón, que surcarán para llegar a la meta, el "prau" de La Chalana. El objetivo, pasárselo bien. Y ya si se puede, de paso, ganar la preciada "Sopera", el primer premio del Descenso. El vencedor no se conocerá hasta medianoche.

Las peñas infantiles «Tilla» y «Flipaos» han sido los primeros en salir, seguidos de «Mayaos» y «FLT». Las la tres últimas carrozas son las de las peñas «Destintaos», «Retriñón» y «El Condao».

Seguridad

Con el aumento de la participación, también es necesario aumentar la seguridad. Por ello, esta edición es también la que más gente tendrá velando para que todo salga bien. Entre Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y Seguridad Privada habrá unos 200 profesionales de la seguridad. A ellos hay que añadir el personal sanitario, con 8 ambulancias. "Todo para que esta siga siendo la mejor fiesta de Asturias", apuntan los organizadores: Asociación de Llavieneses pol Descensu y el Ayuntamiento de Laviana.

Barbón y Pumares

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, vecino de Pola de Laviana, no quiso perderse la fiesta. Acompañado del alcalde, Julio García, y la Consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, Barbón visitó el parque cerrado de embarcaciones, junto a muchos otros visitantes. "Me alegra que haya tanta gente joven en la fiesta, porque esta es una celebración que pasa de generación en generación, de abuelos a nietos". Se trata, afirmó de "una fiesta con mucho futuro. Este año se bate el récord de participación, 7.400 personas en el desfile". Recalcó que se trata también de una fiesta que aúna "alegría, disfraces, originalidad, embarcaciones que tienen que navegar el río Nalón... Es mi fiesta, con la que me he criado, y veo que cada año está mejor. Las peñas realizan un gran esfuerzo, y el jurado va a tenerlo muy difícil para elegir un ganador".

Por su parte, Julio García recalcó el "esfuerzo que realizan todos los que bajan, también los organizadores. Este es un día grande para Laviana, un escaparate para el concejo".

Otro político que toma parte en el Descenso, en este caso bajando con su peña es Adrián Pumares, también lavianés, dispuesto a pasarselo muy bien en la fiesta.

Festival Regodón y Grison

Paralelamente al Descenso, se viene celebrando en Laviana estos días el festival Regodón, con música y actividades culturales. Esta noche, tras la entrega de premios, actuará el grupo "Manny Calavera", que fusiona el rock con las canciones mexicanas. Después será el turno de DJ Faby. Este viernes la "pedrada" del Regodón la puso Grison, el músico y humorista colaborador de "La Revuelta".

Las actividades llegan hasta el domingo: 13.30, Vicente Díaz; por la tarde, "Infames" y Silvia Joyanes, con "Cassettres", a las 22.00, poniendo punto y final al festival y a la gran fiesta fluvial de Laviana.