Así está siendo el Descenso Folklórico del Nalón: 41 embarcaciones, 7.400 participantes y casi 60.000 espectadores en Laviana Irma Collín / J. Canal / D. Orihuela Actualizado: 23/08/2025 16:05 Ver galería > El Descenso Folklórico del Nalón ya está en marcha. Las 41 embarcaciones tras cantar el "Chalaneru", han puesto rumbo a Puente d'Arcu y de ahí, al río Nalón. Durante toda la mañana pudieron verse de cerca en el "parque cerrado". Esta edición, la número 56 del Descenso Folklórico de Laviana, es además la más grande de su historia. Lo que empezó siendo un pequeño desfile ha acabado siendo una folixa fluvial con 41 embarcaciones y 7.400 participantes, una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. Se esperan además unas 60.000 personas entre Pola de Laviana, La Chalana y Puente d'Arcu viendo el espectáculo: primero el multitudinario desfile, después los esfuerzos de las peñas por navegar con sus creaciones por el río Nalón. (ESTA GALERÍA IRÁ ACTUALIZÁNDOSE CON MÁS FOTOS A MEDIDA QUE AVANCE LA FIESTA)

2fb71d0d-6220-4fda-a5c9-49f1b47b1064.jpg

d4337135-67b3-4597-a316-0c80ad61bcb7.jpg

16132127-57ed-4cb8-b628-f86e4450e7f3.jpg

f644855b-3762-4d98-b9f3-19222c88276c.jpg

7444bda4-6a5a-498e-99b6-4f8d2e9458f3.jpg

