El Descenso Folklórico del Nalón más grande de la historia ya está en marcha: 7.400 navegantes, 41 embarcaciones y se esperan 60.000 espectadores

El Descenso Folklórico del Nalón ya está en marcha. Las 41 embarcaciones están pasando por el arco que mide las medidas máximas de cada carroza, para a continuación pasar al parque cerrado, un espacio donde los visitantes pueden ver de cerca las creaciones de las peñas participantes.

El paso por el arco de una de las peñas. / Javier Canal

Esta edición, la número 56 del Descenso Folklórico de Laviana, es además la más grande de su historia. Lo que empezó siendo un pequeño desfile ha acabado siendo una folixa fluvial con 41 embarcaciones y 7.400 participantes, una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. Se esperan además unas 60.000 personas entre Pola de Laviana, La Chalana y Puente d'Arcu viendo el espectáculo: primero el multitudinario desfile, después los esfuerzos de las peñas por navegar con sus creaciones por el río Nalón.

Un detalle de la embarcación de El Cuélebre / Javier Canal

El desfile propiamente dicho se iniciará a las 15.00, "justo después de cantar todos juntos el 'Chalaneru'", el himno de Laviana. Previamente a la canción, se lanzarán tres voladores, que marcan el inicio del desfile. El orden ya está también definido. Las peñas infantiles «Tilla» y «Flipaos» serán los primeros en salir, seguidos de «Mayaos» y «FLT». Las la tres últimas carrozas serán las de las peñas «Destintaos», «Retriñón» y «El Condao».

Integrantes de la peña La Trapiá, esta mañana / Javier Canal

Las 41 embarcaciones saldrán de las calles del centro de la Pola e irán entrando en la calle Libertad, desde donde seguirán por la Avenida de Rioseco, en dirección a la localidad de Puente d'Arcu. Unos 3 kilómetros, antes de adentrarse en las aguas del Nalón -un volador anunciará la entrada de la primera carroza al agua- y navegar río abajo, durante un kilómetro, bajo el puente medieval de Puente d'Arcu, el puente de La Chalana, y llegar sanos y salvos al "prau" de La Chalana, punto y final del Descenso, que no de la fiesta. La entrega de premios está previsto que empiece sobre las 23.00.

Integrantes de Protección Civil, en la entrada del parque cerrado. / Javier Canal

Seguridad

Con el progresivo aumento de la participación, también es necesario aumentar la seguridad. Por ello, esta edición es también la que más gente tendrá velando para que todo salga bien. Entre Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y Seguridad Privada habrá unos 200 profesionales de la seguridad. A ellos hay que añadir el personal sanitario, con 8 ambulancias. "Todo para que esta siga siendo la mejor fiesta de Asturias", apuntan los organizadores: Asociación de Llavieneses pol Descensu y el Ayuntamiento de Laviana.

Festival Regodón y Grison

Paralelamente al Descenso, se viene celebrando en Laviana estos días el festival Regodón, con música y actividades culturales. Esta noche, tras la entrega de premios, actuará el grupo "Manny Calavera", que fusiona el rock con las canciones mexicanas. Después será el turno de DJ Faby. Este viernes la "pedrada" del Regodón la puso Grison, el músico y humorista colaborador de "La Revuelta".

Grison, en Pola de Laviana en la madrugada del viernes al sábado. / Regodón

Las actividades llegan hasta el domingo: 13.30, Vicente Díaz; por la tarde, "Infames" y Silvia Joyanes, con "Cassettres", a las 22.00, poniendo punto y final al festival y a la gran fiesta fluvial de Laviana.