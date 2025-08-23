El Descenso del Nalón, hoy Laviana celebra su fiesta grande, con un desfile de récord, 7.400 personas

No más esperas para todos aquellos que, ansiosos, esperaban la llegada del día del Descenso. Hoy, Laviana viviría por fin su fiesta más especial, declarada de Interés Turístico Nacional. Esta vez, con récord de participación: 7.400 personas se atreverán a bajar el Nalón en unas embarcaciones —hasta 41— elaboradas con mucho mimo y trabajo. El mejor ambiente festivo será una constante. Y es que el Descenso Folklórico del Nalón lo tiene absolutamente todo.

A la izquierda, el desfile del año pasado, al paso de la embarcación ganadora. A la derecha, «Los Berrones», tras el concierto del Regodón.

El Descenso está organizado por la asociación Llavianeses pol Descensu en colaboración con el Ayuntamiento de Laviana. Como siempre, recorrerá las calles de Pola de Laviana, llegará a Puente d’Arcu y se adentrará en las aguas del Nalón hasta llegar a La Chalana.

El Descenso es fiesta grande en Pola de Laviana

Desde por la mañana, distintas charangas animarán el ambiente como mejor saben. El desfile partirá desde el centro de la Pola por la tarde, alrededor de las 15.00 horas. Sin embargo, antes, un "parque cerrado" albergará las embarcaciones que más tarde participarán en el Descenso. A las 10.30 horas, las carrozas deberán superar un arco, en la calle Río Cares, que delimitará sus dimensiones máximas: 3,2 metros de ancho y 5 metros de alto. Allí se podrán congregar todos los curiosos que las quieran ver y analizar antes de que bajen el río.

El orden en que las 41 embarcaciones atravesarán el Nalón ya está establecido. Los primeros en salir serán las peñas infantiles "Tilla" y "Flipaos", seguidos de "Mayaos" y "FLT". Por último, "Destintaos", "Retriñón" y "El Condao".

Festival Regodón

Paralelamente, sigue en liza el Regodón, que se celebra en el recinto habilitado en el parque de Pola de Laviana. Allí se conocerá el ganador de La Sopera y se entregarán los premios de la fiesta.

Después de los conciertos y actuaciones que ya se han celebrado —algunas como las de Los Berrones o Grison—, tras la entrega de premios, el grupo "Manny Calavera" fusionará todo tipo de géneros con ritmos mexicanos. DJ Faby se encargará de poner a continuación a bailar al público hasta cerca de las 4.00 de la mañana.

Todavía restará un día más de Regodón. El domingo abrirá sus puertas a mediodía y, a las 13.30 horas, actuará Vicente Díaz . Por la tarde será el turno de "Infames" y Silvia Joyanes, antes de que "Cassettres" cierre el ciclo de conciertos a las 22.00 horas.