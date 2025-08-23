El "vía crucis" para hacer reformas en la Iglesia de Laviana: "Los problemas nunca vienen solos"
Se descubrieron desperfectos, provocados por el paso del tiempo, en el Salón Parroquial durante el cambio de su tejado y hubo una avería en el sistema de calefacción del templo
Javier Canal
La Iglesia de Pola de Laviana se encuentra en pleno proceso de renovación. Las obras para la renovación del tejado del Salón Parroquial comenzaron a acometerse el 25 de marzo. Durante ocho años ha estado cerrado, en los que se ha ahorrado el dinero suficiente para los trabajos, y durante todo este tiempo no se ha utilizado.
Pero, al igual que todo el mundo que tiene reformas en casa, apareció alguna sorpresa. La primera llegó durante el cambio del tejado. "Mientras estábamos haciendo las obras para cambiar el tejado del Salón Parroquial, que tuvimos que hacerla por el paso del tiempo, nos encontramos con que lo de dentro se deshizo y ahora tenemos que realizar una rehabilitación integral del Salón Parroquial", indicó Luis Fernández, párroco de Laviana.
Junto a esta obra, apareció otra. "Como los problemas nunca vienen solos, se nos juntó todo. El año pasado se nos estropeó la calefacción y ya nos han dicho que no tiene ningún tipo de arreglo, así que ahora tenemos que cambiarla", explicó el sacerdote.
El mayor problema al que tienen que hacer frente es el gran desembolso que hay que hacer para reponerla. "Últimamente estoy todo el día pidiendo a todo el mundo, pero es que la calefacción cuesta casi 40.000 euros. Es tan cara porque es una calefacción industrial para calentar la iglesia y la necesitamos de cara al invierno", comentó Fernández.
Obras en el Otero
También se hizo, en tiempo récord, una pequeña reforma en el santuario de la Virgen del Otero. A finales del mes de julio, en la capilla se encontraron humedades y goteras que provocaron desperfectos en la pared. Sin embargo, se arreglaron para que estuviera en perfectas condiciones para la novena a la Virgen.
- Investigan siete robos en pisos de Laviana por el método del 'bumping
- Laviana, una jira multitudinaria: 'Es un día marcado en el calendario del concejo
- Ni regar huertas ni llenar piscinas: las seis prohibiciones impuestas en Mieres por temor a la sequía
- La 'Y' de Bimenes no arranca: la vía, que costó 159 millones, sigue con menos tráfico que la carretera de Villoria tras una década en servicio
- Los astilleros del Nalón echan humo: las peñas del Descenso Folklórico ultiman las embarcaciones que saldrán al río este sábado en Laviana
- Los chalecos festivos de Elvis Presley para el Descenso Folklórico del Nalón encallan en la aduana
- Corte de tráfico por obras en Langreo: estos son los tramos y las paradas de autobús afectadas
- La oficina del Plan General de Mieres abre hoy para informar a los vecinos: estos son los horarios