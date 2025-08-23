El "vía crucis" para hacer reformas en la Iglesia de Laviana: "Los problemas nunca vienen solos"

Se descubrieron desperfectos, provocados por el paso del tiempo, en el Salón Parroquial durante el cambio de su tejado y hubo una avería en el sistema de calefacción del templo

Las obras en el Salón Parroquial de la Iglesia de Pola de Laviana

Las obras en el Salón Parroquial de la Iglesia de Pola de Laviana / L. Díaz

Javier Canal

Pola de Laviana

La Iglesia de Pola de Laviana se encuentra en pleno proceso de renovación. Las obras para la renovación del tejado del Salón Parroquial comenzaron a acometerse el 25 de marzo. Durante ocho años ha estado cerrado, en los que se ha ahorrado el dinero suficiente para los trabajos, y durante todo este tiempo no se ha utilizado.

Pero, al igual que todo el mundo que tiene reformas en casa, apareció alguna sorpresa. La primera llegó durante el cambio del tejado. "Mientras estábamos haciendo las obras para cambiar el tejado del Salón Parroquial, que tuvimos que hacerla por el paso del tiempo, nos encontramos con que lo de dentro se deshizo y ahora tenemos que realizar una rehabilitación integral del Salón Parroquial", indicó Luis Fernández, párroco de Laviana.

Junto a esta obra, apareció otra. "Como los problemas nunca vienen solos, se nos juntó todo. El año pasado se nos estropeó la calefacción y ya nos han dicho que no tiene ningún tipo de arreglo, así que ahora tenemos que cambiarla", explicó el sacerdote.

El mayor problema al que tienen que hacer frente es el gran desembolso que hay que hacer para reponerla. "Últimamente estoy todo el día pidiendo a todo el mundo, pero es que la calefacción cuesta casi 40.000 euros. Es tan cara porque es una calefacción industrial para calentar la iglesia y la necesitamos de cara al invierno", comentó Fernández.

Los desperfectos en el Santuario del Otero

Los desperfectos en el Santuario del Otero / LNE

Obras en el Otero

También se hizo, en tiempo récord, una pequeña reforma en el santuario de la Virgen del Otero. A finales del mes de julio, en la capilla se encontraron humedades y goteras que provocaron desperfectos en la pared. Sin embargo, se arreglaron para que estuviera en perfectas condiciones para la novena a la Virgen.

