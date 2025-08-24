Barbón y Pumares, de Barbie y cura por el Descenso del Nalón
Ambos vecinos del concejo, el Presidente del Principado se toma con humor el ser protagonista de la reivindicación de una embarcación, mientras que el portavoz de Foro, de "sacerdote", estuvo en el desfile con su peña, Frente las Tolvas
"Pumares y Barbón, de cura y Barbie baxen pel Descesu del Nalón". Podría ser el título de una de las embarcaciones que este año participaron en la gran folixa lavianesa, y en cierto sentido es lo que ocurrió este sábado en el gran desmadre fluvial. Lo cierto es que ambos políticos, socialista y de Foro, vecinos del concejo, participaron cada uno a su manera en el festejo, que este año batió todos sus récords: 7.400 personas desfilando y se estima que unos 60.000 espectadores.
Barbón (PSOE), como ya ocurrió en 2024, estuvo viendo la fiesta, y fue protagonista de una de las embarcaciones, la de la peña La Picarota, con "Las barbies y Barbón pisan pistas por el Nalón". Una reivindicación para recuperar el esquí en el puerto de Tarna. "Y como no podía ser de otra forma, si el año pasado 'bajé' el Descenso, este año también, con esta simpática embarcación. Anda que no me queda bien ese color...", escribía el presidente regional en sus redes sociales, en alusión al traje rosa con el que aparce en la carroza.
En 2024 una figura suya, junto a la de Ayuso, viajaba en un "AVE de caleya": un gran gallo ("pitu") atravesando un paso a nivel. Barbón estuvo por la mañana en el parque cerrado de la fiesta, atendiendo a los medios, y destacando el gran crecimiento de la fiesta en los últimos años.
Si Barbón vivió el Descenso "desde la barrera", viendo las embarcaciones y protagonizando carrozas, quien lo vivió desde dentro, mojándose y pasándolo bien, fue el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares. Ataviado de "monje", estuvo con su peña, Frente las Tolvas, con la embarcación "Pater Pilonero y Sor Jamón, desenfreno en el Nalón".
- Crónica de un Descenso Folklórico que asciende a lo más alto batiendo todos sus récods y con El Otero Team como ganador
