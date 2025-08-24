Esta es la clasificación final del Descenso Folklórico, que encumbró el homenaje al Cine Maxi de El Otero Team

Medianoche en el escenario principal del festival Regodón de Laviana. Es hora de conocer al ganador del Descenso Folklórico del Nalón, una fiesta en lo que lo principal es pasarlo bien pero que también tiene cierto carácter competitivo que año tras año hace que las peñas se superen. El vencedor final del primer premio, la "Sopera", fue la peña El Otero Team con su homenaje al Cine Maxi de Laviana con "Rodando peliculones entre agua y regodones", una embarcación con figuras del cine clásico como Cantinflas, Marilyn Monroe, Charles Chaplin, Audrey Hepburn y Clark Gable. El segundo puesto fue para El Bajo con "De romería pol Nalón", con un Rodrigo Cuevas cabalgando el "gochu" de "Los Berrones", con la que se alzaron también con el premio a la Asturianía. El tercer puesto fue para Llorío, con su "Gladiadores del Nalón".

La "Soperina", el premio para los más peques, recayò en la peña Tilla con "Mayín y la fábrica de choco-tilla", homenaje también a la antigua fábrica de chocolates de Laviana. El segundo puesto, y premio infantil de Asturianía, fue para Los Flipaos con "El hórreo La Pola".

El mejor vestuario, por su parte, fue para la peña El Retriñón con "Tocata" y los más folixeros, los que mejor lo hicieron pasar al público, los integrantes de La Trapiá con "Romería de manual".

Los 15 primeros clasificados en el Descenso, de las 41 embarcaciones participantes (que reunieron a 7.400 participantes) fueron los siguientes:

El Otero Team, "Rodando peliculones entre agua y regodones"

La embarcación del Otero Team, por el río. / LNE

2.El Bajo, con "De romería pol Nalón"

El Bajo. / LNE

3.Llorío, "Gladiadores del Nalón"

Llorío. / J. Canal

4.Les Llanes, "La función maldita"

Les Llanes / Irma Collí­n

5.LDP, Los del Patio, con "20 aniversario: dueños del infierno del Nalón"

LDP / Irma Collí­n

6.Los Guajes, "Ni el Nalón se escapa a Davy Jones"

Los Guajes / LNE

7.Carrio, "Namasté, y ¡si llueve, que llueva"

Carrio / LNE

8.Los Gallos, con "Joker y Gallos Descenso sin fallos"

Los Gallos / Irma Collí­n

9.Boroñes, "Con les obres del Nalón no llega a La Chalana y el rey León"

Boroñes / LNE

10.Barredos, con "Tom y Jerry de misión desde Valencia al Nalón"

Barredos. / LNE

11.Barettini, "Celia Cruz pel Nalón y los Barettini pel Malecón"

Barettini / J. Canal

12.Los Coyanes, "Coyanes circus"

Los Coyanes / D. Orihuela

13.Villoria, "Enredaos por el Nalón"

Villoria / J. Canal

El Chalanín, "La sidra natural, patrimonio espacial"

El Chalanín. / Irma Collín

15.La Guitarra, "La vuelta al mundo de La Guitarra"