Esta es la clasificación final del Descenso Folklórico, que encumbró el homenaje al Cine Maxi de El Otero Team
El premio a la asturianía fue para el segundo clasificado, El Bajo, con "De romería pol Nalón"
Los más "folixeros", la peña La Trapiá y el mejor vestuario, para El Retriñón
Medianoche en el escenario principal del festival Regodón de Laviana. Es hora de conocer al ganador del Descenso Folklórico del Nalón, una fiesta en lo que lo principal es pasarlo bien pero que también tiene cierto carácter competitivo que año tras año hace que las peñas se superen. El vencedor final del primer premio, la "Sopera", fue la peña El Otero Team con su homenaje al Cine Maxi de Laviana con "Rodando peliculones entre agua y regodones", una embarcación con figuras del cine clásico como Cantinflas, Marilyn Monroe, Charles Chaplin, Audrey Hepburn y Clark Gable. El segundo puesto fue para El Bajo con "De romería pol Nalón", con un Rodrigo Cuevas cabalgando el "gochu" de "Los Berrones", con la que se alzaron también con el premio a la Asturianía. El tercer puesto fue para Llorío, con su "Gladiadores del Nalón".
La "Soperina", el premio para los más peques, recayò en la peña Tilla con "Mayín y la fábrica de choco-tilla", homenaje también a la antigua fábrica de chocolates de Laviana. El segundo puesto, y premio infantil de Asturianía, fue para Los Flipaos con "El hórreo La Pola".
El mejor vestuario, por su parte, fue para la peña El Retriñón con "Tocata" y los más folixeros, los que mejor lo hicieron pasar al público, los integrantes de La Trapiá con "Romería de manual".
Los 15 primeros clasificados en el Descenso, de las 41 embarcaciones participantes (que reunieron a 7.400 participantes) fueron los siguientes:
- El Otero Team, "Rodando peliculones entre agua y regodones"
2.El Bajo, con "De romería pol Nalón"
3.Llorío, "Gladiadores del Nalón"
4.Les Llanes, "La función maldita"
5.LDP, Los del Patio, con "20 aniversario: dueños del infierno del Nalón"
6.Los Guajes, "Ni el Nalón se escapa a Davy Jones"
7.Carrio, "Namasté, y ¡si llueve, que llueva"
8.Los Gallos, con "Joker y Gallos Descenso sin fallos"
9.Boroñes, "Con les obres del Nalón no llega a La Chalana y el rey León"
10.Barredos, con "Tom y Jerry de misión desde Valencia al Nalón"
11.Barettini, "Celia Cruz pel Nalón y los Barettini pel Malecón"
12.Los Coyanes, "Coyanes circus"
13.Villoria, "Enredaos por el Nalón"
- El Chalanín, "La sidra natural, patrimonio espacial"
15.La Guitarra, "La vuelta al mundo de La Guitarra"
- Así está siendo el Descenso Folklórico del Nalón: 41 embarcaciones, 7.400 participantes y casi 60.000 espectadores en Laviana
- Crónica de un Descenso Folklórico que asciende a lo más alto batiendo todos sus récods y con El Otero Team como ganador
- La historia de los 300 chalecos de Elvis Presley del Descenso Folklórico del Nalón retenidos en la aduana
- Así fue la mañana en el Descenso Folklórico más grande de la historia: arco, parque cerrado y ¡de fiesta!
- Así fue el histórico 56.º Descenso Folklórico del Nalón, con más participación que nunca: búscate en las fotografías
- Todo listo para el Descenso Folklórico del Nalón y el festival Regodón: así será la gran fiesta fluvial de Asturias
- De sueño a pesadilla: los jóvenes argentinos estafados que querían ser futbolistas en Asturias
- Corte de tráfico por obras en Langreo: estos son los tramos y las paradas de autobús afectadas