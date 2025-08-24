El Descenso Folklórico gusta entre los "novatos": "Hemos de volver a la fiesta y participar con una peña"
Los visitantes de otras partes de España y del mundo disfrutaron en las calles de Pola de Laviana de una jornada llena de diversión y música
Javier CANAL
"El año que viene, seguro que repetimos". Esta fue la frase más repetida por todos los turistas que ayer se acercaron a Laviana a vivir por primera vez el Descenso Folklórico del Nalón. Hubo gente de todas partes: Brasil, Canarias, Sevilla, Madrid, León... y todos vibraron con el "Chalaneru", pero también con "La morocha" o al ritmo de "Tanto la quería" de la mano de la peña Barettini.
Algunos ya son veteranos del Descenso, como Migu y Abreu, dos amigos de Sama que después de 40 años viniendo a verlo se animaron por primera vez a "mojarse". "Una amiga nos dijo que por qué no participábamos este año y nos animamos. Ahora solo falta ver en qué condiciones llegamos al río. Si el físico aguanta, pues nos metemos al agua", prometieron entre risas con unas cervezas en la mano.
Un caso parecido es el de Teresa Zapata y Benjamín Martínez, una pareja que tiene una casa en Laviana a la que vienen todos los veranos desde Madrid. "Es una fiesta espectacular; después del primer año pensamos en bajarlo, pero con el tiempo nos desinflamos. Igual en el futuro nos animamos a apuntarnos en una peña", comentaron mientras ojeaban las embarcaciones en el "parque cerrado", antes de comenzar el desfile.
También estaba por allí la familia Lozano González, de Madrid, disfrutando de su primera vezem el Descenso. "Hay un ambientazo a mi parecer espectacular. Si tengo la oportunidad, en años sucesivos vuelvo y también me apunto a bajar con alguna peña", indicó Mar González.
Poco a poco, las embarcaciones se fueron colocando en sus posiciones de cara a la salida. Mientras, Laviana era un hervidero, tanto por el calor como por la cantidad de visitantes que llegaron de todos lados, incluso desde la otra punta de España. Ese es el caso de Karen Paredes y Jesús Villa, procedentes de Sevilla. "Pasamos unos días en Cantabria y luego fuimos a Villaviciosa. Desde allí nos vinimos hasta Laviana porque vimos vídeos del descenso en TikTok y no queríamos perdernos esta fiesta", explicó Villa.
Esta familia llegada de Andalucía dice tener claro que, si pueden, repetirán. "Si venimos a Asturias, seguro que repetimos. Lo que no haríamos sería bajarlo con una peña porque al estar tan lejos creemos que no podríamos involucrarnos en la elaboración de las embarcaciones. La fiesta se vive también en esos días, lo suyo es involucrarse en la ‘obra’, no venir solo al desfile y ya", manifestó Paredes.
Brasil
También hubo presencia de visitantes internacionales que se enamoraron del "pueblín chalaneru" y su fiesta. "Tengo un amigo mío aquí y nos dijo que es muy bonito y que la gente es muy alegre. Y tenía razón. Podría venir todos los años a Laviana", destacaron Chridino y Marcelo Silva.
Las embarcaciones salieron de la calle Libertad. Y entre agua, calimocho, mucha fiesta y ganas de disfrutar fueron avanzando hacia las aguas del río Nalón. En la zona de la salida hubo presencia canaria que disfrutó de los primeros compases del desfile. "Yo vengo de Gran Canaria y mi pareja es de Gijón y estamos encantados con las carrozas, lo único que nos faltó fue ver la parte del río", explicó Acoidan Quintana. Esta es otra de las parejas que tiene claro que quiere repetir, pero viviendo la experiencia de bajar el Nalón desde dentro. "Vi a una amiga mía y tengo claro que el año que viene salimos con ella en su peña", confesó Lucía Pardo.
Y también hubo presencia de la vecina tierra de León. "Nos ofertaron un viaje y nos conocimos en el bus, no nos habíamos visto nunca", admitieron Marisol Láez y María Jesús Álvarez. En el caso de estas dos leonesas, también tienen claro que volverán en el futuro a disfrutar del Descenso. "Estábamos hablando de que a lo mejor el año que viene alquilamos una habitación en un hotel cercano y nos apuntamos a una peña para bajar con ellos", matizaron.
En un momento dado, el jolgorio, los cubos y las pistolas de agua fueron sustituidos por las aguas del río Nalón. Las calles, antes llenas de gente, se vaciaron y los últimos rezagados que iban en dirección al prau de la Chalana solo podían empezar a contar las horas para el Descenso Folklórico del Nalón del próximo año.
