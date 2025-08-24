Susto en Laviana al caer una ciclista en la ruta Urbiés-Orillés

Lo que iba a ser una jornada de disfrute, deporte y naturaleza en Asturias acabó convertida para una ciclista en un gran susto con final en el hospital. Una mujer tuvo que ser socorrida este sábado a primera hora de la tarde en el concejo de Laviana cuando realizada en bicicleta la ruta Urbiés-Orillés.

La deportista cayó en un tramo de pista, con gravilla y quedó tendida sobre el suelo. Hasta allí se desplazó un equipo de bomberos de Asturias, con un médico rescatador que le aplicó los primeros cuidados. Sin embargo, fue necesario llevar a la herida al Hospital Central de Asturias (HUCA), traslado que se realizó con el helicóptero medicalizado. La alerta saltó a las tres menos diez de la tarde y algo más de una hora después los bomberos regresaron a su base.