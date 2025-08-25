El Deportivo Laviana Fútbol Sala retoma el Memorial Delio Orviz: la recaudación, para la lucha contra el cáncer

El Deportivo Laviana Fútbol Sala retoma este próximo sábado, 30 de agosto, la celebración del Memorial Delio Orviz, un torneo amistoso cuya recaudación se destinará íntegramente para la lucha contra el cáncer, a través del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA).

En el memorial participarán, además de la escuadra local, los equipos del Arenas de Manzaneda y la Isla de Siero. El triangular comenzará a las 16.30, en el polideportivo de Pola de Laviana.

Tal y como explican desde el Deportivo Laviana, "tras unos años de parón sin celebrar el memorial debido al Covid, este año volvemos a realizarlo". El equipo tiene un sentido recuerdo para Delio Orviz y su familia. El joven de Barredos, de 28 años, falleció en 2015 a causa de un sarcoma. "Ya hace 10 años que nos dejaste y este año toca que la gente te siga recordando, ya que nosotros nunca hemos dejado de hacerlo".

El torneo es completamente solidario, "habrá una entrada solidaria", además de "varios regalos a sortear". Entre ellos, ya confirmada, una camiseta del futbolista lavianés Viti Rozada, ex del Real Oviedo y actual jugador de Las Palmas. "Nos empiezan a llegar las primeras donaciones, uno de la casa y un amigo de Delio que siempre está para todo dona una camiseta suya para sortear. Un grande tanto dentro como fuera de la cancha, ¡Muchas gracias, Viti!", señala el Deportivo Laviana.