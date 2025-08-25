Hablan los ganadores del Descenso Folklórico del Nalón: "Esta edición ha sido sido incomparable, algo exagerao"

Héctor Suárez, uno de los capitanes de la peña "El Otero Team", fue uno de los que se empeñó en que la embarcación de este año para el Descenso Folklórico del Nalón, "Rodando peliculones entre agua y regodones", fuese pintada en blanco y negro. Reconoce que "una de las señas de identidad del Descenso es el colorido" y su peña así lo ha hecho otros años, como el pasado, con aquella alusión a la alta velocidad ferroviaria del "AVE de caleya" con Isabel Díaz Ayuso y Adrián Barbón. Este año el afán rupturista de eliminar el color, entre otras cosas, les hizo ganadores de la codiciada Sopera.

Integrantes del Otero Team, caracterizados como en la película de "ET" / J. Canal

Homenaje al cine Maxi

"El Otero Team" lleva 23 años participando en el Descenso y esta es la tercera vez que ganan el primer premio. En los últimos años han optado por la fabricación de carrozas alusivas a alguna noticia relevante para el concejo de Laviana. Este 2025, la noticia "que más nos llamó la atención y que nos parece muy importante", explica Suárez, fue la compra del histórico Cine Maxi de Pola de Laviana por parte del Ayuntamiento.

Así, los del Otero decidieron hacer un homenaje al Cine Maxi y a los clásicos de la gran pantalla con una embarcación en la que se podía ver a Cantinflas, Marilyn Monroe, Charles Chaplin, Audrey Hepburn y Clark Gable sobre una alfombra roja y cajas de bobinas de celuloide. Además del color de la base, la única concesión fuera del blanco y negro era precisamente la referencia al edificio que está llamado a ser el gran centro cultural del concejo. Los "constructores" de "El Otero Team", reprodujeron en un gran palomitero rojo la fachada del Cine Maxi.

Una de las navegantes del Otero Team, repartiendo palomitas entre los espectadores / J. Canal

El cine es una de las temáticas más recurrentes de las peñas de Laviana para construir sus carrozas, ya sean más o menos realistas o de dibujos animados. "Si la hacíamos de color, no dejaba de ser una carroza más inspirada en el cine", explica uno de los capitanes de la agrupación ganadora, en la que hubo "algo de discrepancia" al tomar esa decisión, "porque si algo tiene el Descenso es color y esa ha sido siempre una de nuestras obsesiones", reconoce Suárez, que también tenía claro que "si la hacíamos en blanco y negro, algo iba a destacar entre las otras".

Un gran Descenso

Al final construyeron una embarcación de seis metros de largo, dos y medio de ancho y casi cinco metros de altura, el límite permitido por la organización para no tropezar con los cables de la luz durante el desfile. El equipo de El Otero estuvo compuesto este año por un total de 290 personas que vivieron "una fiesta impresionante".

Después de más de dos décadas participando en el Descenso, Héctor Suárez ya es veterano y sabe que "es muy recurrente que al día siguiente, salvo excepciones, se diga que fue el mejor año del Descenso pero es que este año fue algo impresionante, incomparable, algo exagerado".

El capitán de "El Otero Team" asegura que este "ha sido uno de los años que más disfruté la bajada por el río". En cuanto a la llegada a meta, con las obras que Confederación Hidrográfica está haciendo en el Nalón precisamente a la altura del puente de La Chalana, Suárez afirma que "lo que se ha hecho es una maravilla, la carroza bajaba sola por La Chalana y a la hora de subirla al prau, con la rampa que han hecho, parecía una autopista. Ha quedado perfecto".

"El Otero Team" acumula en sus vitrinas tres Soperas que les acreditan como ganadores del Descenso. En 2027 cumplirán 25 años bajando el río el tercer sábado de agosto. Ya tienen la mirada puesta en la celebración.

Organización

La sensación generalizada entre organización y participantes en es que este año el Descenso ha sido "todo un éxito". Así lo define Roberto Morán, de la asociación Llavianeses pol Descensu. No habían pasado ni 24 horas desde que las embarcaciones se echasen al agua en Puente d’Arcu y Morán ya pensaba en el futuro. "En dos semanas convocaremos a las peñas para ver qué ha fallado o en qué podemos mejorar de cara al año que viene". Morán y toda la organización estaban "supercontentos" con un Descenso que tuvo las mejores cifras de su historia, con 41 embarcaciones, 7.400 participantes y 60.000 personas que acudieron este sábado a Laviana a disfrutar de la gran folixa fluvial del verano en Asturias, con permiso, y salvando todas las diferencias, del Sella.

Luisma Díaz / Irma Collín

Pese a la alegría por el éxito y a sentirse "orgullosos" del resultado, Morán ya piensa en mejoras. Sobre la mesa está una cuestión que ya se trató otros años, limitar el número de personas que se inscriben con cada peña. "El año pasado hubo una peña que llevó a más de 600 personas y este año decidieron reducirlo porque es muy complicado manejar a tanta gente", explica Morán. De todos modos, serán los peñistas los que decidan por dónde discurre el futuro del Descenso.

Incidencias

De lo que sí se tienen que felicitar todos es de que no se produjesen accidentes de gravedad. Los servicios de emergencias y Protección Civil atendieron este sábado un total de 70 incidencias, ninguna de ellas de gran gravedad, salvo dos fracturas de huesos. Ese es uno de los grandes objetivos de la organización del Descenso: que nadie se manque.