Vuelve la Semana de los Bolos en Laviana, con partidas en la calle
Miércoles y jueves habrá "bolera abierta" para quien se anime a conocer por primera vez este deporte
L. Díaz
Laviana celebra desde este lunes 25 y hasta el viernes 29 de agosto su IV Semana de los Bolos en la calle, con partidas en todas las categorías, que se celebran en la Avenida, para acercar este deporte tradicional asturiano a cuanta más gente, mejor.
Hay partidas todos los días, de 16.00 a 21.00, en categorías inferiores y senior. Las clasificaciones se celebran lunes y martes, los días 27 y 28 se abre la bolera al público que se anime a participar y tienen lugar las semifinales y el viernes 29 se vivirá una partida de la Selección Femenina de Bolos y las dos finales, de jóvenes y senior.
Habrá premios para los mejores de los bolos en la calle. Para categorías inferiores, 100 euros al campeón, 75 al segundo, 50 al tercero y 50 al cuarto. Para los mayores, los premios son de 400, 200, 100 y 100 euros, respectivamente.
Organiza la Semana la Peña Bolística Prau la Hueria y la FAB, Federación Asturiana de Bolos. Patrocinan el Ayuntamiento y Deporte Asturiano.
