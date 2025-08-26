Los bolos toman la calle en Laviana: estos son los horarios del torneo

Laviana ya está inmersa en la celebración de su IV Semana de los Bolos en la calle, que dura hasta este viernes. Se han organizado partidas en todas las categorías, que se desarrollan en la Avenida, para acercar este deporte tradicional a los vecinos. Organiza la Semana la Peña Bolística Prau la Hueria y la FAB, Federación Asturiana de Bolos. Patrocinan el Ayuntamiento y Deporte Asturiano.

Hay partidas todos los días, de 16.00 a 21.00, en categorías inferiores y senior. Las clasificaciones, que empezaron ayer, prosiguen hoy martes. Los días 27 y 28 se abre la bolera al público que se anime a participar y tienen lugar las semifinales y el viernes 29 se vivirá una partida de la Selección Femenina de Bolos y las dos finales, de jóvenes y senior.

En categorías inferiores, el premio será de 100 euros para el campeón, 75 para el segundo, 50 para el tercero y 50 para el cuarto. Para los mayores, los premios son de 400, 200, 100 y 100 euros, respectivamente.