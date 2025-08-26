Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: "Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia"

Ya ha pasado el Descenso Folklórico del Nalón, haga balance no solo de esta cita sino de todas las actividades festiva del verano en Laviana.

Ha salido todo muy bien. Este año, sorprendentemente, no ha habido ningún incidente. El programa de fiestas fue muy bien, el festival Regodón tuvo muchísima gente y en el Descenso Folklórico del Nalón, a falta de las cifras oficiales parece que rompimos todos los récords. Al menos eso es lo que parece viendo como estaban los aparcamientos o los locales de hostelería.

¿El Descenso Folklórico del Nalón puede seguir creciendo?

Es algo que está encima de la mesa desde hace años. Si seguimos creciendo habrá que plantearse alguna medida. Ya se ha debatido en varias asambleas con los capitanes. Tendríamos que pensar la forma de hacerlo bien. Se pensó limitar el número de personas por peña pero si lo hacemos igual baja la inscripción oficial y tenemos que tener una inscripción realista porque eso ayuda mucho a los dispositivos de seguridad . Aumentaría el número de personas sin inscripción y a su libre albedrío. Se pueden estudiar sistemas como las pulseras de las pruebas deportivas, pero por el momento no es urgente. En 2016 tuvimos 2.300 inscritos y este año estuvimos en 7.400 participantes, si llegamos a 10.000 tendríamos que plantearnos algo. Es cierto que el Descenso Folklórico del Nalón ha crecido mucho.

7.400 personas inscritas es mucha gente.

Dudo que alguna fiesta de Asturias tenga a tanta gente inscrita. Es muy fácil decir que metes a 20.000 personas un prao pero nosotros tenemos a 7.400 personas con nombre, apellido y DNI, que se han molestado en entrar en una web y dar sus datos. Respecto al público, el último dato oficial que tenemos es de hace tres años y eran 40.000 personas. En estos tres años ha crecido mucho así que es probable que andemos por las 60.000 personas. El turismo ha crecido mucho en Asturias y eso se nota en el Descenso, viene mucha gente de fuera, y no solo a verlo, hay una capitana de una de las peñas que es de Barcelona, lleva viniendo 10 años y organiza sus vacaciones para estar en Laviana para hacer la carroza y para el Descenso Folklórico del Nalón.

La inscripción lleva aparejado un seguro de responsabilidad civil. ¿Cuánto cuesta asegurar a 7.400 "navegantes"?

No lo sé porque forma parte del seguro que contrata el Ayuntamiento de Laviana para todas sus actividades, pero solo lo del Descenso Folklórico del Nalón son varios miles de euros.

¿Más cifras?

Solo el dispositivo sanitario, con siete ambulancias, tres médicos, tres enfermeros y demás personal, son 18.000 euros. El Descenso Folklórico del Nalón propiamente dicho, sin conciertos, sin publicidad, sin nada, son unos 50.000 euros, eso solo la infraestructura básica.

Ha habido cierta polémica con las embarcaciones y hay quien asegura que algunas de ellas se fabrican en Valencia por maestros falleros.

No hay polémica porque eso es falso, ninguna embarcación del Descenso Folklórico del Nalón se hace en Valencia. Es meridianamente falso. Las peñas se apoyan en servicios externos y siempre ha sido así, en carpinterías metálicas para hacer las bases, en escayolistas, en grafiteros. ¿Qué diferencia hay entre que venga un artista de Valencia a pintar una carroza a que lo haga un grafitero de Mieres? Lo que se hace es modelar la embarcación por ordenador en 3D y con un software se hace el patrón en porexpán. Ese patrón hay que cortarlo y cada carroza lleva miles de piezas. Es el trabajo que nos enseñaron a hacer los maestros falleros hace tiempo, aunque ellos ahora ya no lo hacen así, lo hacen con robots y nosotros lo hacemos a mano. A Laviana llegan las piezas marcadas y hay que cortar, ensamblar, lijar, forrar, pintar y montar la carroza. Son muchas horas de trabajo. Tardan lo mismo los que trajeron las piezas de Valencia que los que no. Se trata de aprender hacer las cosas, también ha habido intercambios de conocimiento con las carrozas de Valdesoto o con la gente del Descenso de Galiana. De todos modos, el Descenso Folklórico del Nalón es de las peñas y si en asamblea se decide que las carrozas sean de madera, o de flores, como en Laredo, me parece perfecto.

También hubo cierta polémica con la jira.

Otra polémica por información sesgada. El Ayuntamiento lo único que hizo fue pedir a los "capitanes" de las peñas de la jira, por seguir con la terminología del Descenso, que se involucrasen en la seguridad. Hace dos años les pedimos unas cosas y las cumplieron pero el año pasado hubo algo más de desfase, así que este año les pedimos que se involucrasen más.