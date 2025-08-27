Concentración y manifiesto en Laviana por el "fin del genocidio" en Palestina

La plaza del Ayuntamiento de Laviana acogió este miércoles, al término del Pleno, la lectura de un manifiesto para exigir el "fin del genocidio" en Gaza y Cisjordania y "expresar el rotundo rechazo y condena del concejo de Laviana a la dramática situación humanitaria" que se vive allí. En el acto participaron el alcalde, Julio García, y ediles de la Corporación que, junto a otros asistentes, guardaron un minuto de silencio y mostraron una bandera palestina.

En el manifiesto se expuso que "nos manifestamos en esta plaza y ante esta Casa Consistorial para expresar el rotundo rechazo y condena del concejo de Laviana, a la dramática situación humanitaria que se vive en Gaza y Cisjordania. El uso del asedio sin posibilidad de hacer llegar a la población agua y comida, los bombardeos masivos y el asesinato de mujeres y niños como formas estratégicas de aniquilar a un pueblo tienen que finalizar".

El escrito argumentó que "no podemos permitir que una sociedad como la nuestra se mantenga callada ante las imágenes del horror con esos niños y niñas famélicas, ni quedarnos callados con esas mareas humanas corriendo tras un paracaídas que se posa en un suelo asolado, llevando sacos de harina. Ni tampoco podemos quedarnos callados, ante tantas y tantas imágenes del terror más absoluto".

"Tenemos que exigir y unirnos todos en esta petición", prosiguió el manifiesto, "para que se alcance un acuerdo de paz duradero y se finalice con esta barbarie, garantizar el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria y exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Asturias y Laviana llevan más de una década manteniendo su compromiso con la población refugiada palestina y siempre ha sido una constante en las políticas de cooperación. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso con la paz y con el pueblo palestino. No podemos mirar para otro lado y quedarnos callados cuando a diario, mueren decenas de personas, no de hambre sino de inanición"..