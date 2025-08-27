Los pequeños Indiana Jones de Laviana: los niños de la Escuela de Verano se acercan a la historia y el patrimonio del concejo

Sin usar látigo, ni llevar sombrero, la Plataforma Cultural "Bribones" actúa como una especie de Indiana Jones: su propósito es preservar el patrimonio histórico, divulgar su relevancia y, de paso, fomentar entre los más pequeños cuestiones como el respeto a los demás y al entorno natural y el trabajo en equipo.

Es por ello que la actividad que el colectivo realiza con los pequeños lleva cuatro años dentro del programa de la Escuela de Verano que organiza el Ayuntamiento de Laviana. "Tratamos de enseñar a los chavales lo que es el patrimonio y cuidar del entorno, además de trabajar en equipo", explica Mónica Noriega.

Ella es una de las componentes de "Los Bribones" que, junto a Iván Cortina y Rufo Antonio Fernández, trabajaron ayer con los niños de Laviana, mostrándoles por ejemplo algunos de los fósiles que la plataforma ha hallado en sus labores de campo. También dividieron a los pequeños en clanes, tal y como ocurría en la Prehistoria. Cuervos, águilas, osos y lobos fueron los cuatro grupos en los que los 37 niños y niñas lavianeses aprendieron Historia jugando.

Rufo Antonio Fernández explica uno de los juegos a los niños / Javier Canal

Tras un parón para descansar, la actividad se reanudó conociendo vestigios de la España más reciente. Los pequeños contemplaron por ejemplo antiguas balas de la Guerra Civil que se encontraron en la zona del valle del Nalón. "Siempre les explicamos cosas sobre restos del patrimonio que tenemos cerca. Es nuestro y hay que cuidarlo, y para ello tienen que saber lo importante que es trabajar en equipo y colaborar los unos con los otros", explica Noriega.

Tras una pequeña introducción sobre lo que pueden encontrar en la naturaleza, los monitores enseñaron a los niños nudos básicos para usarlos en el medio natural: el cote, el doble cote, el ocho y el doble ocho y el plano para unir dos cuerdas. Cada grupo tenía que hacer todos los nudos, y luego un representante salía al centro del corro y lo hacía delante de todos a modo de pequeña exhibición.

Al terminar, los participantes aprendieron la importancia de actuar como un equipo en las expediciones en la naturaleza. A través de distintos juegos descubrieron los puntos de reunión y los puntos cardinales: "Al Norte está Gijón; al Sur se encuentra Peña Mea; al Este tienen Llanes, y al Oeste, Galicia".

La aventura continúa hoy

Este miércoles, los pequeños lavianeses de la Escuela de Verano harán una visita a Puente d’Arcu. En ese entorno pasarán la mañana explorando las inmediaciones y acercándose a la historia que guarda la construcción del siglo XII. "Pararemos por el camino para enseñarles todo lo que hay. En otras ocasiones hemos mirado si hay alguna pieza de fósil y les animamos para que busquen ellos alguna pieza. Todo dependerá del tiempo que haga", comentan los tres componentes de Los Bribones.

Rufo Antonio Fernández, Mónica Noriega e Iván Cortina ante los fósiles y otros materiales que mostraron a los chavales / Javier Canal

De igual forma, la labor de divulgación que hacen con los pequeños también tiene lugar durante el curso escolar, ya que algunos miembros del colectivo se acercan a los centros para enseñar aspectos de la historia de Laviana y mostrar reproducciones de vestimentas, accesorios y pieles similares a las que se usaban en las antiguas tribus.

Todo ello sin descuidar la investigación del patrimonio. "Todos los hallazgos que hacemos los comunicamos a las autoridades para que se verifique su autenticidad. Lo hacemos sin ningún ánimo de lucro. Lo único que queremos es hacer crecer el patrimonio de Asturias para que siga siendo nuestro, de todos los asturianos", concluye Mónica Noriega.