Sextaferia el sábado para limpiar el Nalón tras el Descenso
L. Díaz
La Asociación de Llavianeses pol Descensu, que organiza junto al Ayuntamiento la fiesta del Descenso Folklórico del Nalón, promueve este sábado, 30 de agosto, la celebración de la ya tradicional sextaferia que busca limpiar el río Nalón tras la celebración de la "folixa" fluvial.
Todas aquellas personas que quieran participar en la limpieza del tramo del río entre La Chalana y Puente d’Arcu están convocadas el sábado 30, a las 10.00, en el Centro Ictiogénico de La Chalana. Desde hace más de una década se celebra esta jornada, que tiene como objetivo dejar el entorno del Nalón, en el tramo que navegan las embarcaciones del Descenso, tal y como estaba antes de la fiesta. El mismo día de la "folixa", además, se coloca una red de contención aguas abajo de La Chalana para retener gran parte de los residuos generados.
