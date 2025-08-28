Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sextaferia el sábado para limpiar el Nalón tras el Descenso

Participantes en una de las sextaferias de limpieza del río.

Participantes en una de las sextaferias de limpieza del río. / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

La Asociación de Llavianeses pol Descensu, que organiza junto al Ayuntamiento la fiesta del Descenso Folklórico del Nalón, promueve este sábado, 30 de agosto, la celebración de la ya tradicional sextaferia que busca limpiar el río Nalón tras la celebración de la "folixa" fluvial.

Todas aquellas personas que quieran participar en la limpieza del tramo del río entre La Chalana y Puente d’Arcu están convocadas el sábado 30, a las 10.00, en el Centro Ictiogénico de La Chalana. Desde hace más de una década se celebra esta jornada, que tiene como objetivo dejar el entorno del Nalón, en el tramo que navegan las embarcaciones del Descenso, tal y como estaba antes de la fiesta. El mismo día de la "folixa", además, se coloca una red de contención aguas abajo de La Chalana para retener gran parte de los residuos generados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
  2. Hablan los ganadores del Descenso Folklórico del Nalón: 'Esta edición ha sido sido incomparable, algo exagerao
  3. El camping de Sobrescobio, completo y con lista de espera al mes de su apertura
  4. Cámaras de vigilancia, un registro en su coche y meses de investigación: así cayó un violento (y enmascarado) ladrón de farmacias en Mieres
  5. El Entrego acogerá la cuarta fábrica de cerveza artesanal de las Cuencas: estas son las marcas que se elaborarán
  6. Turón, unido para limpiar sus sendas: una treintena de personas ayuda a adecentar las rutas del valle mierense
  7. El XXXV Certamen del quesu Casín contará tan solo con dos productores: esta será la programación de la jornada
  8. Tekilazo' y chocolatada: las fiestas de San Mamés animan San Martín del Rey Aurelio este fin de semana

Sextaferia el sábado para limpiar el Nalón tras el Descenso

Sextaferia el sábado para limpiar el Nalón tras el Descenso

Concentración y manifiesto en Laviana por el "fin del genocidio" en Palestina

Concentración y manifiesto en Laviana por el "fin del genocidio" en Palestina

Los pequeños Indiana Jones de Laviana: los niños de la Escuela de Verano se acercan a la historia y el patrimonio del concejo

Los pequeños Indiana Jones de Laviana: los niños de la Escuela de Verano se acercan a la historia y el patrimonio del concejo

Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: "Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia"

Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: "Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia"

Los bolos toman la calle en Laviana: estos son los horarios del torneo

Los bolos toman la calle en Laviana: estos son los horarios del torneo

Hablan los ganadores del Descenso Folklórico del Nalón: "Esta edición ha sido sido incomparable, algo exagerao"

Hablan los ganadores del Descenso Folklórico del Nalón: "Esta edición ha sido sido incomparable, algo exagerao"

Vuelve la Semana de los Bolos en Laviana, con partidas en la calle

Vuelve la Semana de los Bolos en Laviana, con partidas en la calle

El Deportivo Laviana Fútbol Sala retoma el Memorial Delio Orviz: la recaudación, para la lucha contra el cáncer

El Deportivo Laviana Fútbol Sala retoma el Memorial Delio Orviz: la recaudación, para la lucha contra el cáncer
Tracking Pixel Contents