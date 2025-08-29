Foro Laviana critica la falta de prevención en materia de Incendios
M. Á. G.
El portavoz municipal de Foro en Laviana, Roberto Vázquez Coto, ha denunciado la "incompetencia" y la "falta de políticas de prevención de incendios" por parte del Ayuntamiento lavianés durante los últimos años, así como la "deficiente gestión de las ayudas destinadas a este fin, que no están siendo tramitadas en los tiempos y formas necesarios para garantizar la seguridad de los vecinos, los bienes y los espacios naturales del concejo" del alto Nalón.
El dirigente local de Foro en Laviana criticó que el equipo de gobierno "no ha ejecutado ni una sola actuación preventiva" desde 2023 pese a "contar con fondos finalistas". También exigió una "auditoría del Principado sobre la gestión de las ayudas" y advirtió de la "imprudencia de dejar la seguridad vecinal en manos de trabajos apresurados".
