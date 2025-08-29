En marcha el "plan de choque" para reasfaltar siete calles de Laviana

Los trabajos del "plan de choque" para reasfaltar varias calles de la Pola –por un valor 180.556 euros– ya están en marcha. Se actuará en la zona sur de la localidad, en concreto en siete viales: Puerto Pajares, Puerto San Isidro, Puerto Somiedo, Puerto Tarna, Prau la Hueria, Los Palomares y La Vega, estas dos últimas en el tramo entre la calle Puerto Tarna y Puerto Pajares. Las obras prevén acondicionar 10.985 metros cuadrados de asfalto y los trabajos deben llevarse a cabo en un plazo máximo de tres meses.

El gobierno local destacó que "todas estas vías de la localidad presentaban un estado del firme deficiente, considerándose necesaria su renovación en orden a restablecer un estado que permita la circulación de personas y vehículos en condiciones adecuadas, así como la correcta evacuación de las aguas pluviales".

Las actuaciones consistirán, fundamentalmente, en el "corte, fresado, limpieza, imprimación y aplicación de asfalto en las diferentes zonas para las que se han señalado las deficiencias, así como el repintado de marcas viales donde resulte necesario".

Todas estas obras, resalta el gobierno local, "se consolidan como un plan de choque que mejore la circulación y que ya se ha completado con la retirada de adoquines y asfaltado en la calle Emilio Martínez, y el repintado de todas las señalizaciones en la calle Libertad hasta La Chalana".

Proyecto

El proyecto también pretende dar respuesta al acondicionamiento y mejora de la señalización de los pasos de peatones para personas con movilidad reducida. También se adecuarán las señales ante los nuevos recorridos del transporte urbano para "crear recorridos más seguros y eficientes que adapten la trama urbana a criterios de diseño universal".

En el marco de ese plan integral de mejora de la circulación también entró en servicio en mayo la nueva glorieta de entrada a Pola de Laviana, tras una inversión de más de 293.000 euros. Se ubica en el enlace entre la calle Pelayo y la carretera de Carrio. Las obras conllevaron la adecuación parcial de los accesos y del aparcamiento del Centro de Día, así como la urbanización del entorno, la renovación de las señales y el alumbrado.