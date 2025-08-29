Más de noventa equipos correrán este fin de semana el Rallysprint Peñamayor, entre Laviana, San Martín y Bimenes

La escudería Nalón Auto Sport organiza este fin de semana, viernes 29 y sábado 30, la quinta edición del Rallysprint Peñamayor, que se disputa entre los concejos de Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Bimenes. Hay confirmada la participación de 94 equipos, con piloto y copiloto.

Hoy viernes 29, por la tarde, se celebrarán las verificaciones técnicas preliminares, en la zona del Ayuntamiento de Bimenes. A las 20.00 habrá una salida protocolaria, en la carretera de San Julián. El grueso de la competición será el sábado 30.

A las 9.00 se cerrarán las carreteras AS-338, AS-382 y SM-7 y SM-5. El primer participante saldrá a las 10.00 del entorno del campo de fútbol del Corvero, en San Martín. Habrá tres pasadas por el recorrido. Pasadas las 16.00 está previsto el final del Rallysprint en la plaza del Ayuntamiento de Laviana. La entrega de trofeos está prevista en el mismo lugar, sobre las 19.00.