Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Berto Faya, de la peña Sotrondio, campeón del campeonato de Bolos en la Calle de Laviana

Las finales y la partida de la Selección Femenina pusieron punto y final a las actividades organizadas por la peña Prau La Hueria

Una de las finales en la Semana de los Bolos de Laviana

Una de las finales en la Semana de los Bolos de Laviana / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

Las grandes finales y la partida de la Selección Femenina Asturiana pusieron punto y final a la Semana de los Bolos en la Calle de Laviana, organizada por la peña Prau La Hueria.

La victoria en la categoría senior se la llevó Berto Faya, de la peña Sotrondio, que se impuso por 14 a 11 a Elías, de la peña Casa Cuqui.

En la final para jóvenes, el ganador fue David, del Real Grupo Cultura Covadonga, que venció a Iván, de la Peña El Arenal, en un entretenido encuentro que acabó 12 a 8.

La jornada contó también con la disputa de una partida por parte de las componentes de la Selección Asturiana Femenina.

La entrega de premios, con presencia de la directora general de Actividad Física del Principado, Manuela Fernández, se realizó en el kiosco de La Avenida, lugar en el que se celebraron las partidas de estos días en la semana de los bolos. Con Fernández estuvieron el concejal de Deportes, José Otero, y la primera teniente alcalde, Jacoba García.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El camping de Sobrescobio, completo y con lista de espera al mes de su apertura
  2. El Entrego acogerá la cuarta fábrica de cerveza artesanal de las Cuencas: estas son las marcas que se elaborarán
  3. Retrasos para retirar el material ferroviario y goteras en el túnel: el soterramiento de Langreo, una obra inaugurada pero que 'sigue sin acabar
  4. Cámaras de vigilancia, un registro en su coche y meses de investigación: así cayó un violento (y enmascarado) ladrón de farmacias en Mieres
  5. El río Caudal reúne a la élite nacional de la pesca con mosca
  6. Mieres contratará un conductor, un técnico rural y un administrativo
  7. Tekilazo' y chocolatada: las fiestas de San Mamés animan San Martín del Rey Aurelio este fin de semana
  8. Sextaferia el sábado para limpiar el Nalón tras el Descenso

Berto Faya, de la peña Sotrondio, campeón del campeonato de Bolos en la Calle de Laviana

Berto Faya, de la peña Sotrondio, campeón del campeonato de Bolos en la Calle de Laviana

El festival Regodón del Descenso Folklórico reunió a 25.000 personas en cuatro días: "Estamos muy contentos"

El festival Regodón del Descenso Folklórico reunió a 25.000 personas en cuatro días: "Estamos muy contentos"

Más de noventa equipos correrán este fin de semana el Rallysprint Peñamayor, entre Laviana, San Martín y Bimenes

Más de noventa equipos correrán este fin de semana el Rallysprint Peñamayor, entre Laviana, San Martín y Bimenes

En marcha el "plan de choque" para reasfaltar siete calles de Laviana

En marcha el "plan de choque" para reasfaltar siete calles de Laviana

Foro Laviana critica la falta de prevención en materia de Incendios

Foro Laviana critica la falta de prevención en materia de Incendios

Sextaferia el sábado para limpiar el Nalón tras el Descenso

Sextaferia el sábado para limpiar el Nalón tras el Descenso

Concentración y manifiesto en Laviana por el "fin del genocidio" en Palestina

Concentración y manifiesto en Laviana por el "fin del genocidio" en Palestina

Los pequeños Indiana Jones de Laviana: los niños de la Escuela de Verano se acercan a la historia y el patrimonio del concejo

Los pequeños Indiana Jones de Laviana: los niños de la Escuela de Verano se acercan a la historia y el patrimonio del concejo
Tracking Pixel Contents