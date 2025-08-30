Berto Faya, de la peña Sotrondio, campeón del campeonato de Bolos en la Calle de Laviana

Las grandes finales y la partida de la Selección Femenina Asturiana pusieron punto y final a la Semana de los Bolos en la Calle de Laviana, organizada por la peña Prau La Hueria.

La victoria en la categoría senior se la llevó Berto Faya, de la peña Sotrondio, que se impuso por 14 a 11 a Elías, de la peña Casa Cuqui.

En la final para jóvenes, el ganador fue David, del Real Grupo Cultura Covadonga, que venció a Iván, de la Peña El Arenal, en un entretenido encuentro que acabó 12 a 8.

La jornada contó también con la disputa de una partida por parte de las componentes de la Selección Asturiana Femenina.

La entrega de premios, con presencia de la directora general de Actividad Física del Principado, Manuela Fernández, se realizó en el kiosco de La Avenida, lugar en el que se celebraron las partidas de estos días en la semana de los bolos. Con Fernández estuvieron el concejal de Deportes, José Otero, y la primera teniente alcalde, Jacoba García.