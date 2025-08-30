Berto Faya, de la peña Sotrondio, campeón del campeonato de Bolos en la Calle de Laviana
Las finales y la partida de la Selección Femenina pusieron punto y final a las actividades organizadas por la peña Prau La Hueria
L. Díaz
Las grandes finales y la partida de la Selección Femenina Asturiana pusieron punto y final a la Semana de los Bolos en la Calle de Laviana, organizada por la peña Prau La Hueria.
La victoria en la categoría senior se la llevó Berto Faya, de la peña Sotrondio, que se impuso por 14 a 11 a Elías, de la peña Casa Cuqui.
En la final para jóvenes, el ganador fue David, del Real Grupo Cultura Covadonga, que venció a Iván, de la Peña El Arenal, en un entretenido encuentro que acabó 12 a 8.
La jornada contó también con la disputa de una partida por parte de las componentes de la Selección Asturiana Femenina.
La entrega de premios, con presencia de la directora general de Actividad Física del Principado, Manuela Fernández, se realizó en el kiosco de La Avenida, lugar en el que se celebraron las partidas de estos días en la semana de los bolos. Con Fernández estuvieron el concejal de Deportes, José Otero, y la primera teniente alcalde, Jacoba García.
- El camping de Sobrescobio, completo y con lista de espera al mes de su apertura
- El Entrego acogerá la cuarta fábrica de cerveza artesanal de las Cuencas: estas son las marcas que se elaborarán
- Retrasos para retirar el material ferroviario y goteras en el túnel: el soterramiento de Langreo, una obra inaugurada pero que 'sigue sin acabar
- Cámaras de vigilancia, un registro en su coche y meses de investigación: así cayó un violento (y enmascarado) ladrón de farmacias en Mieres
- El río Caudal reúne a la élite nacional de la pesca con mosca
- Mieres contratará un conductor, un técnico rural y un administrativo
- Tekilazo' y chocolatada: las fiestas de San Mamés animan San Martín del Rey Aurelio este fin de semana
- Sextaferia el sábado para limpiar el Nalón tras el Descenso