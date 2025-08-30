El festival Regodón del Descenso Folklórico reunió a 25.000 personas en cuatro días: "Estamos muy contentos"
Los conciertos de "Los Berrones", Grison y "Manny Calavera", los puntos fuertes junto a la entrega de premios de la fiesta
Unas 25.000 personas, según la organización, pasaron durante los cuatro días que duró el festival Regodón por el recinto del parque de Pola de Laviana. El festival, complementario a la celebración de la fiesta del Descenso Folklórico del Nalón, tuvo sus puntos culminantes en los conciertos de "Los Berrones", Grison, "Manny Calavera" y como no, en la entrega de premios de la gran "folixa" fluvial lavianesa.
La II edición del Regodón "superó todas nuestras expectativas", subrayaron los organizadores. En cuatro días pasaron por el recinto "unas 25.000 personas, para disfrutar de la música en directo, de los juegos infantiles, el arte y la creación local de la mano del mercado ‘El pozo Creativo’ y de la mejor gastronomía". "Estamos muy contentos con el resultado del festival", concluyó la organización.
En el concierto de "Los Berrones" el público cantó una versión improvisada del "Chalaneru", y el grupo contó con colaboraciones del guitarrista Ángel Miguel y la cantante Marisa Valle Roso, en los temas "Como un tapín" y "La del estudiante". Por enfermedad, Juanillous tuvo que ser sustituido por Pablo Valdés, tras él estuvieron los "Blues probes", que dejaron pequeño el espacio del escenario "Soperina". La actuación de Grison, el músico y humorista de "La Revuelta", también llenó el recinto, y de nuevo la improvisación artística volvió a hacer acto de presencia, fusionando el "beatbox" con la guitarra, incluso con la gaita, con un tema en el que participó el gaitero Pablo Carrera.
Tras la entrega de premios del sábado, la gran sorpresa llegó con "Manny Calavera" y su directo "brutal". El domingo, Vicente Díaz "triunfó con la gente mayor", y el resto del día "hubo un gran ambiente". El tiempo también acompañó, "estamos muy contentos".
