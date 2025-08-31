Alberto Ordóñez gana el Rallysprint Peñamayor

La escudería Nalón Auto Sport organizó este fin de semana la quinta edición del Rallysprint Peñamayor, que se disputa entre los concejos de Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Bimenes. Participaron un total de 91 equipos. Finalmente, el ganador fue el piloto Alberto Ordóñez, que lidera la clasificación del Campeonato de Asturias de Rallysprint 2025.

En segunda posición quedó José Manuel Martínez, y el tercer clasificado fue José Manuel Mora. César Palacios quedó cuarto y Daniel Sánchez, quinto.

Vehículos participantes en la plaza del Ayuntamiento. / LNE

El viernes 29, por la tarde, se celebraron las verificaciones técnicas preliminares, en la zona del Ayuntamiento de Bimenes. A las 20.00 tuvo lugar la salida protocolaria, en la carretera de San Julián. El grueso de la competición se celebró el sábado 30. A las 9.00 se cerraron las carreteras AS-338, AS-382 y SM-7 y SM-5. El primer participante salió a las 10.00 del entorno del campo de fútbol del Corvero, en San Martín. Hubo tres pasadas por el recorrido.

La entrega de trofeos se celebró en la plaza del Ayuntamiento de Laviana. El Consistorio agradeció el gesto del vencedor, Alberto Ordóñez, de dejar su trofeo para que sea expuesto en el Ayuntamiento. La escudería organizadora, Nalón Auto Sport, reconoció además la labor de apoyo del gobierno local entregando una placa al alcalde, Julio García.