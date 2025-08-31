Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alberto Ordóñez gana el Rallysprint Peñamayor

El piloto se impuso entre los 91 equipos participantes en la competición organizada por Nalón Auto Sport

El podio de la competición.

El podio de la competición. / LNE

L. Díaz

Pola de Laviana

La escudería Nalón Auto Sport organizó este fin de semana la quinta edición del Rallysprint Peñamayor, que se disputa entre los concejos de Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Bimenes. Participaron un total de 91 equipos. Finalmente, el ganador fue el piloto Alberto Ordóñez, que lidera la clasificación del Campeonato de Asturias de Rallysprint 2025.

En segunda posición quedó José Manuel Martínez, y el tercer clasificado fue José Manuel Mora. César Palacios quedó cuarto y Daniel Sánchez, quinto.

Vehículos participantes en la plaza del Ayuntamiento.

Vehículos participantes en la plaza del Ayuntamiento. / LNE

El viernes 29, por la tarde, se celebraron las verificaciones técnicas preliminares, en la zona del Ayuntamiento de Bimenes. A las 20.00 tuvo lugar la salida protocolaria, en la carretera de San Julián. El grueso de la competición se celebró el sábado 30. A las 9.00 se cerraron las carreteras AS-338, AS-382 y SM-7 y SM-5. El primer participante salió a las 10.00 del entorno del campo de fútbol del Corvero, en San Martín. Hubo tres pasadas por el recorrido.

La entrega de trofeos se celebró en la plaza del Ayuntamiento de Laviana. El Consistorio agradeció el gesto del vencedor, Alberto Ordóñez, de dejar su trofeo para que sea expuesto en el Ayuntamiento. La escudería organizadora, Nalón Auto Sport, reconoció además la labor de apoyo del gobierno local entregando una placa al alcalde, Julio García.

Ambiente en la plaza consistorial durante la entrega de premios.

Ambiente en la plaza consistorial durante la entrega de premios. / LNE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Nicolasa, la tragedia imborrable: se cumplen treinta años del mayor accidente de la historia reciente de la minería
  2. El Entrego acogerá la cuarta fábrica de cerveza artesanal de las Cuencas: estas son las marcas que se elaborarán
  3. Retrasos para retirar el material ferroviario y goteras en el túnel: el soterramiento de Langreo, una obra inaugurada pero que 'sigue sin acabar
  4. Javier Fernández, expresidente del Principado y testigo de la tragedia de Nicolasa: 'Allí dentro se desató un infierno
  5. El río Caudal reúne a la élite nacional de la pesca con mosca
  6. Mieres contratará un conductor, un técnico rural y un administrativo
  7. Lena se apunta a las comidas populares en la calle con su primera 'Xuntanza
  8. Sextaferia el sábado para limpiar el Nalón tras el Descenso

Alberto Ordóñez gana el Rallysprint Peñamayor

Alberto Ordóñez gana el Rallysprint Peñamayor

Los "guardianes del Nalón" limpian el cauce tras el Descenso Folklórico: "Cuidar el río es cuidar nuestra fiesta"

Los "guardianes del Nalón" limpian el cauce tras el Descenso Folklórico: "Cuidar el río es cuidar nuestra fiesta"

"Los guardianes del Nalón" limpian el río tras el Descenso Folklórico

"Los guardianes del Nalón" limpian el río tras el Descenso Folklórico

Berto Faya, de la peña Sotrondio, campeón del campeonato de Bolos en la Calle de Laviana

Berto Faya, de la peña Sotrondio, campeón del campeonato de Bolos en la Calle de Laviana

El festival Regodón del Descenso Folklórico reunió a 25.000 personas en cuatro días: "Estamos muy contentos"

El festival Regodón del Descenso Folklórico reunió a 25.000 personas en cuatro días: "Estamos muy contentos"

Más de noventa equipos correrán este fin de semana el Rallysprint Peñamayor, entre Laviana, San Martín y Bimenes

Más de noventa equipos correrán este fin de semana el Rallysprint Peñamayor, entre Laviana, San Martín y Bimenes

En marcha el "plan de choque" para reasfaltar siete calles de Laviana

En marcha el "plan de choque" para reasfaltar siete calles de Laviana

Foro Laviana critica la falta de prevención en materia de Incendios

Foro Laviana critica la falta de prevención en materia de Incendios
Tracking Pixel Contents