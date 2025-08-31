Alberto Ordóñez gana el Rallysprint Peñamayor
El piloto se impuso entre los 91 equipos participantes en la competición organizada por Nalón Auto Sport
L. Díaz
La escudería Nalón Auto Sport organizó este fin de semana la quinta edición del Rallysprint Peñamayor, que se disputa entre los concejos de Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Bimenes. Participaron un total de 91 equipos. Finalmente, el ganador fue el piloto Alberto Ordóñez, que lidera la clasificación del Campeonato de Asturias de Rallysprint 2025.
En segunda posición quedó José Manuel Martínez, y el tercer clasificado fue José Manuel Mora. César Palacios quedó cuarto y Daniel Sánchez, quinto.
El viernes 29, por la tarde, se celebraron las verificaciones técnicas preliminares, en la zona del Ayuntamiento de Bimenes. A las 20.00 tuvo lugar la salida protocolaria, en la carretera de San Julián. El grueso de la competición se celebró el sábado 30. A las 9.00 se cerraron las carreteras AS-338, AS-382 y SM-7 y SM-5. El primer participante salió a las 10.00 del entorno del campo de fútbol del Corvero, en San Martín. Hubo tres pasadas por el recorrido.
La entrega de trofeos se celebró en la plaza del Ayuntamiento de Laviana. El Consistorio agradeció el gesto del vencedor, Alberto Ordóñez, de dejar su trofeo para que sea expuesto en el Ayuntamiento. La escudería organizadora, Nalón Auto Sport, reconoció además la labor de apoyo del gobierno local entregando una placa al alcalde, Julio García.
- Nicolasa, la tragedia imborrable: se cumplen treinta años del mayor accidente de la historia reciente de la minería
- El Entrego acogerá la cuarta fábrica de cerveza artesanal de las Cuencas: estas son las marcas que se elaborarán
- Retrasos para retirar el material ferroviario y goteras en el túnel: el soterramiento de Langreo, una obra inaugurada pero que 'sigue sin acabar
- Javier Fernández, expresidente del Principado y testigo de la tragedia de Nicolasa: 'Allí dentro se desató un infierno
- El río Caudal reúne a la élite nacional de la pesca con mosca
- Mieres contratará un conductor, un técnico rural y un administrativo
- Lena se apunta a las comidas populares en la calle con su primera 'Xuntanza
- Sextaferia el sábado para limpiar el Nalón tras el Descenso