Los "guardianes del Nalón" limpian el cauce tras el Descenso Folklórico: "Cuidar el río es cuidar nuestra fiesta"

Medio centenar de peñistas participaron este sábado 30 de agosto en la sextaferia de limpieza del río Nalón convocada por la Asociación Llavianeses pol Descensu, los organizadores de la fiesta del Descenso Folklórico del Nalón.

Convocados a las diez de la mañana en el entorno de La Chalana, los "guardianes del Nalón" fueron dividiéndose por grupos, limpiando distintos tramos del río entre la propia Chalana y la localidad de Puente d'Arcu, donde las embarcaciones que desfilan por la fiesta entran al río. La basura fue limpiándose poco a poco.

Posteriormente, los participantes se unieron de nuevo, esta vez para confraternizar en el bar de La Chalana. La Asociación agradeció "de corazón" su colaboración a "todas las personas que se acercaron a echar una mano en la limpieza del río tras el Descenso Folklórico". Este año, con casi medio centenar de "guardianes del Nalón", se estableció también "el récord de participación". "Cuidar el Nalón es cuidar nuestra fiesta y nuestro futuro", concluyeron.

Más de una década

Desde hace más de una década se celebra esta jornada, que tiene como objetivo dejar el entorno del Nalón, en el tramo que navegan las embarcaciones del Descenso, tal y como estaba antes de la fiesta. El mismo día de la "folixa", además, se coloca una red de contención aguas abajo de La Chalana para retener gran parte de los residuos generados.

El Descenso Folklórico de este año superó todos sus récords, con 41 embarcaciones y 7.400 participantes en el desfile. La sextaferia también contó con más asistencia que nunca.