"Los guardianes del Nalón" limpian el río tras el Descenso Folklórico

Medio centenar de peñistas participaron este sábado 30 de agosto en la sextaferia de limpieza del río Nalón convocada por la Asociación Llavianeses pol Descensu, los organizadores de la fiesta del Descenso Folklórico del Nalón. Convocados a las diez de la mañana en el entorno de La Chalana, los "guardianes del Nalón" fueron dividiéndose por grupos, limpiando distintos tramos del río entre la propia Chalana y la localidad de Puente d'Arcu, donde las embarcaciones que desfilan por la fiesta entran al río. La basura fue limpiándose poco a poco. Posteriormente, los participantes se unieron de nuevo, esta vez para confraternizar en el bar de La Chalana. La Asociación agradeció "de corazón" su colaboración a "todas las personas que se acercaron a echar una mano en la limpieza del río tras el Descenso Folklórico". Este año, con casi medio centenar de "guardianes del Nalón", se estableció también "el récord de participación". "Cuidar el Nalón es cuidar nuestra fiesta y nuestro futuro", concluyeron.

